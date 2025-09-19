Paciente recién operado queda atrapado en el ascensor de un hospital en Ciego de Ávila

Un paciente recién operado quedó atrapado en el ascensor del Hospital Provincial Docente "Antonio Luaces Iraola", en Ciego de Ávila, cuando era trasladado a la sala de recuperación.

El incidente, cuya fecha exacta no ha sido precisada, fue difundido por la página de Facebook La Tijera, que publicó las imágenes grabadas por un familiar que acompañaba al enfermo.

En el video se observa al paciente inmovilizado sobre la camilla, visiblemente afectado y sin poder hablar, mientras el ascensor permanece detenido.

"Estamos aquí trancados, con un paciente acabado de operar, que está en esto desde por la mañana. Estamos atrapados en el ascensor. No abre, no aparece nadie. No hay guardia administrativa en el hospital. No hay nada. Nadie nos ayuda. ¿Qué podemos hacer?", se escucha decir al hombre que documentó el momento.

Según la denuncia, ni siquiera los grupos electrógenos del hospital lograron mantener en funcionamiento el sistema de elevadores, lo que habría puesto en peligro la vida del paciente y del personal que lo acompañaba.

Los problemas con los ascensores en hospitales cubanos son recurrentes. La semana pasada un bebé recién nacido fue trasladado por las escaleras del Hospital Hijas de Galicia, en La Habana, porque el elevador no funcionaba.

Este tipo de fallos técnicos en los centros médicos, en un contexto donde cada segundo es crucial para la recuperación de los pacientes, pone en evidencia el deterioro del Sistema de Salud Pública en Cuba y la crítica situación de la infraestructura hospitalaria en la isla.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han ofrecido declaraciones sobre el incidente ni sobre el estado de salud del afectado.

