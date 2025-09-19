Críticas por el estado de pacientes psiquiátricos durante acto cultural en Villa Clara

Una actividad organizada por la Dirección Municipal de Cultura en el Hospital Psiquiátrico de Corralillo, en Villa Clara, ha desatado una oleada de críticas y comentarios en redes sociales.
La publicación de vídeos de la actividad, en el perfil de Facebook Cultura Corralillense, muestra el estado físico y emocional de los pacientes, en una actividad al aire libre, en el patio de la institución.
A los enfermos se les ve tranquilos, disfrutando de las canciones en silencio, pero demacrados, desnutridos, algunos con expresiones ausentes, lo que llevó a usuarios en redes a comparar la escena con “una película de terror” o un “campo de concentración”.
El evento, realizado en colaboración con la Casa de Cultura Leopoldo Romañach, pretendía ser un gesto de integración comunitaria y esparcimiento para los internos. Sin embargo, lejos de generar aplausos, provocó reacciones de dolor, vergüenza y denuncias sobre el abandono institucional al que están sometidos los enfermos mentales en Cuba.
Las críticas no solo se centraron en el deteriorado estado físico de los internos, sino en el hecho de que las imágenes fueron grabadas y publicadas sin aparente consentimiento, lo que muchos calificaron como una falta de ética y respeto hacia los pacientes y sus familiares.
“Si fueron a alegrar a los pacientes no había necesidad de filmar y publicar en Facebook”, comentó un usuario, cuestionando la ausencia de sensibilidad institucional.
Otros señalaron la precariedad de las instalaciones, el abandono sistemático y el hambre visible en los rostros y cuerpos de los enfermos.
La publicación generó también algunas opiniones favorables, reconociendo la intención de brindar un momento de distracción a los pacientes, pero aun estos comentarios coincidieron en que la ejecución fue inadecuada.
Hospitales psiquiátricos en Cuba: una crisis que no es nueva
Este episodio reabre el debate sobre las condiciones inhumanas en las que sobreviven pacientes psiquiátricos en la isla.
En julio pasado, un video estremecedor del hospital “El Viso”, en Santiago de Cuba, mostró a una paciente esquizofrénica en estado de desnutrición extrema, tendida boca arriba y sin signos de vida. Las imágenes generaron una ola de indignación pública.
La sobrina de la víctima denunció que su tía había muerto de hambre y abandono: “La mataron del hambre y de la miseria”, afirmó, mientras responsabilizaba al personal médico de robar los alimentos, medicinas y pertenencias destinadas a los pacientes.
Testimonios posteriores revelaron que no se trata de un caso aislado. Varias personas compartieron experiencias similares en hospitales psiquiátricos y hogares de ancianos, donde las carencias de alimentación, higiene, medicamentos y personal capacitado son parte del día a día.
Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública no ha ofrecido explicaciones ni ha anunciado investigaciones sobre las condiciones denunciadas en "El Viso" ni sobre otros casos similares. Las autoridades mantienen una postura de silencio ante un colapso institucional que afecta a los sectores más vulnerables de la población cubana.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los pacientes psiquiátricos en Cuba
¿Por qué se generaron críticas tras la actividad cultural en el hospital psiquiátrico de Villa Clara?
Las críticas surgieron debido a las imágenes que mostraban a los pacientes psiquiátricos en un estado de abandono y desnutrición, lo que provocó indignación y comparaciones con situaciones inhumanas. Además, se cuestionó la falta de consentimiento para grabar y publicar los vídeos de la actividad.
¿Cuál es el estado actual de los hospitales psiquiátricos en Cuba?
Los hospitales psiquiátricos en Cuba enfrentan una crisis marcada por la falta de recursos, maltrato a pacientes y condiciones insalubres, como se ha denunciado en múltiples ocasiones. La falta de respuesta oficial y medidas efectivas por parte del gobierno agrava la situación.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno cubano frente a las denuncias de maltrato en instituciones psiquiátricas?
Aunque se han anunciado investigaciones y despidos de personal implicado en casos de agresión, no se han implementado cambios estructurales significativos para mejorar las condiciones de los pacientes psiquiátricos en Cuba.
¿Qué denuncias recientes se han hecho sobre el sistema de salud mental en Cuba?
Se han denunciado múltiples casos de maltrato, desnutrición y condiciones insalubres en hospitales psiquiátricos, como el caso de un paciente en Santiago de Cuba cubierto de insectos y otro agredido físicamente en Santa Clara. Estas situaciones reflejan un patrón de abandono institucional que afecta a los pacientes más vulnerables.
