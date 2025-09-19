Tabacaleros pagan restauración de hospital pediátrico en Villa Clara

Vídeos relacionados:

Productores tabacaleros de Villa Clara financiaron la reparación integral de varias salas del hospital pediátrico José Luis Miranda, una acción que ha sido valorada por su impacto humanitario y social en la provincia.

La inversión incluyó la reposición de equipamiento médico esencial, luminarias, sistemas de climatización y mejoras en los baños, según informó Antonio Subí Pérez, director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella.

En declaraciones al diario oficialista Vanguardia, destacó el orgullo del gremio tabacalero por contribuir al bienestar de instituciones sociales como este hospital, que brinda atención médica a la población infantil.

Por su parte, el productor Orelvis Peñate subrayó la satisfacción personal que representa aportar a un entorno más seguro y acogedor para los pacientes pediátricos, sus familias y el personal de salud.

El director del hospital, Oscar Armando Fernández Alegret, agradeció la iniciativa y resaltó la importancia de la impermeabilización de los techos, en especial los correspondientes a los salones de cirugía.

También informó que los productores donaron equipos de cocina, climatización y otros medios que mejoran las condiciones generales del centro asistencial.

El hospital José Luis Miranda, fundado el 25 de junio de 1960, cuenta con 321 camas y ofrece todos los servicios pediátricos. Es un centro de referencia en especialidades como Oncohematología, Nefrología-Hemodiálisis, Cirugía Pediátrica y Neonatal, Neurocirugía y Fibrosis Quística.

Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad, también ha generado críticas hacia el régimen cubano por la baja inversión estatal en el mantenimiento y modernización de infraestructuras hospitalarias, que obliga a recurrir a donaciones de productores agrícolas para cubrir necesidades básicas del sistema de salud.

Durante décadas, el gobierno ha proclamado la salud pública como una de sus principales conquistas sociales, pero las condiciones de muchos hospitales y centros médicos revelan un deterioro progresivo, debido a la falta de recursos, la obsolescencia tecnológica y la fuga de profesionales de la salud.

