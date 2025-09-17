Vídeos relacionados:
Después de vender la casa familiar para poder emigrar a Estados Unidos, Rosalía Rodríguez (@rosalia.rodrguez11 en TikTok) nunca perdió la esperanza de recuperarla. Dos años después, y tras mucho sacrificio, logró cumplir su promesa: volvió a comprar la vivienda que su padre construyó con sus propias manos en Cuba.
“Hace dos años tuve que vender la casa de mis padres para buscar un futuro mejor. Hoy tengo la dicha de poder comprar la misma casa que mi papá construyó junto a mi madre”, escribió Rosalía en una emotiva publicación acompañada de imágenes del antes y después del inmueble.
La cubana compartió su historia con humildad, gratitud y un mensaje especial para su pareja: “Cumplí una promesa que hice el día en que la vendí. Se fue con sudor y esfuerzo, y así mismo la volví a comprar. Gracias, mi amor, sin tu ayuda no hubiera sido posible este sueño”.
Pero el camino no fue fácil. Rosalía confesó que estuvo a punto de rendirse muchas veces. “Desistí tantas veces a la idea de poderla comprar, pero Dios hizo su magia y su voluntad era que volviera a ser mía”, comentó.
La publicación se viralizó rápidamente, con cientos de mensajes de apoyo de cubanos dentro y fuera de la isla. Muchos se sintieron identificados con su historia y compartieron sus propias experiencias y sueños. “Yo también quiero recuperar mi casa”, “No sabes cuánto diera por hacer lo mismo” y “La fe es lo último que se pierde”, fueron algunos de los mensajes que inundaron su perfil.
Rosalía respondió con fe y esperanza: “El que persevera triunfa, y si eso quieres, lucha por ello. Con trabajo y esfuerzo todo se puede. El tiempo de Dios es perfecto”.
También reveló los obstáculos económicos que enfrentó para recuperar su hogar: “Los precios en Cuba están cada vez más altos. Yo la vendí en 4 mil y ahora la arreglaron y la compré en 11 500”. Aun así, no se arrepiente. “Es inexplicable la alegría que uno siente cuando cumple un sueño como este”.
Más allá del valor material, la casa tiene un profundo significado emocional. “Mi casa la construyó mi papá, y él falleció hace seis años. En ella tengo muchos recuerdos. Es donde nací, donde viví momentos de alegría y también de dolor”, contó. Y añadió con ternura: “Pero mi mamá todavía la tengo con vida y, gracias a Dios, con mucha salud... Todavía estoy a tiempo de que me vea triunfar y esté orgullosa de tener una hija luchadora. Mientras tenga vida, mi mamá va a ser la reina de mi castillo”.
En medio de tantas historias marcadas por la migración, el desarraigo y los sacrificios, el caso de Rosalía se ha convertido en una fuente de inspiración. Una muestra de que, aunque el camino esté lleno de obstáculos, los sueños sí pueden cumplirse, incluso cuando parecen inalcanzables.
Preguntas frecuentes sobre la recuperación de viviendas en Cuba
¿Cómo logró Rosalía Rodríguez recuperar la casa de su familia en Cuba?
Rosalía Rodríguez logró recuperar la casa de su familia en Cuba dos años después de haberla vendido para emigrar a Estados Unidos. A pesar de enfrentar obstáculos económicos y el aumento de precios en el mercado inmobiliario cubano, su esfuerzo y perseverancia, junto con el apoyo de su pareja, le permitieron recomprar la vivienda que su padre construyó.
¿Es común que cubanos en el extranjero compren propiedades en Cuba?
Sí, es una práctica común entre los cubanos en el extranjero adquirir propiedades en Cuba como una forma de mantener un vínculo con su país de origen. Muchos cubanos emigrados compran casas en Cuba para asegurar un lugar propio y preservar sus raíces, a pesar de las dificultades económicas y legales que puedan enfrentar.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos que desean comprar una casa en Cuba?
Los cubanos enfrentan desafíos económicos significativos al intentar comprar una casa en Cuba, debido a la alta inflación y el aumento de precios en el mercado inmobiliario. Además, existen barreras legales para los cubanos en el extranjero, quienes a menudo deben registrar las propiedades a nombre de familiares en la isla para evitar complicaciones legales.
¿Qué significado tiene para los cubanos recuperar o comprar una casa en Cuba?
Para los cubanos, recuperar o comprar una casa en Cuba representa no solo un logro económico, sino también un profundo vínculo emocional y familiar. Las viviendas son vistas como un símbolo de seguridad, herencia y conexión con sus raíces, especialmente en medio de la diáspora cubana y los sacrificios que implica la emigración.
