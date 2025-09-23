El precio de la cebolla supera los 1,000 pesos por libra en varias provincias de Cuba

Vídeos relacionados:

Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) para agosto de 2025, el precio de la libra de cebolla en Cuba varía considerablemente de una provincia a otra, con diferencias notables entre los valores mínimos y máximos.

En el occidente, en Pinar del Río la libra alcanza un máximo de 772,20 pesos y un mínimo de 534,12. En La Habana el rango va de 212,48 a 500 pesos, mientras que en Artemisa oscila entre 300 y 450 pesos. San José registra uno de los precios más bajos del país, entre 280 y 340 pesos.

En el centro occidente, Matanzas muestra valores entre 234,37 y 500 pesos, y en Cienfuegos la libra varía entre 518,51 y 744,18. En Villa Clara, específicamente en Santa Clara, los precios son de los más altos: de 1.170 a 1.320 pesos. Sancti Spíritus también presenta cifras elevadas, con un mínimo de 785 y un máximo de 880 pesos.

Hacia el centro-oriente, en Ciego de Ávila la libra fluctúa entre 150 y 300 pesos, mientras que en Camagüey llega a ser la más cara de toda la isla, con un mínimo de 1.000 pesos y un máximo de 1.375. En Las Tunas el rango es más moderado, de 300 a 700 pesos.

En el oriente, Holguín registra valores entre 230 y 400 pesos; en Bayamo, entre 550 y 600 pesos; en Santiago de Cuba los precios varían de 160 a 350 pesos; y en Guantánamo se sitúan entre 250 y 300 pesos.

En resumen, los precios más elevados de la libra de cebolla en agosto de 2025 se registraron en Camagüey y Santa Clara, superando los 1.000 pesos, mientras que los más bajos estuvieron en Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y San José, donde en algunos casos el valor mínimo no superó los 160 a 280 pesos.