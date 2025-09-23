El precio de la cebolla supera los 1,000 pesos por libra en varias provincias de Cuba

En agosto de 2025, los precios de la cebolla en Cuba mostraron grandes diferencias por territorios.

Martes, 23 Septiembre, 2025 - 14:20

Mazo de cebollas
Mazo de cebollas Foto © CiberCuba

Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) para agosto de 2025, el precio de la libra de cebolla en Cuba varía considerablemente de una provincia a otra, con diferencias notables entre los valores mínimos y máximos.

En el occidente, en Pinar del Río la libra alcanza un máximo de 772,20 pesos y un mínimo de 534,12. En La Habana el rango va de 212,48 a 500 pesos, mientras que en Artemisa oscila entre 300 y 450 pesos. San José registra uno de los precios más bajos del país, entre 280 y 340 pesos.

En el centro occidente, Matanzas muestra valores entre 234,37 y 500 pesos, y en Cienfuegos la libra varía entre 518,51 y 744,18. En Villa Clara, específicamente en Santa Clara, los precios son de los más altos: de 1.170 a 1.320 pesos. Sancti Spíritus también presenta cifras elevadas, con un mínimo de 785 y un máximo de 880 pesos.

X / Oficina Nacional de Estadística e Información Cuba

Hacia el centro-oriente, en Ciego de Ávila la libra fluctúa entre 150 y 300 pesos, mientras que en Camagüey llega a ser la más cara de toda la isla, con un mínimo de 1.000 pesos y un máximo de 1.375. En Las Tunas el rango es más moderado, de 300 a 700 pesos.

En el oriente, Holguín registra valores entre 230 y 400 pesos; en Bayamo, entre 550 y 600 pesos; en Santiago de Cuba los precios varían de 160 a 350 pesos; y en Guantánamo se sitúan entre 250 y 300 pesos.

En resumen, los precios más elevados de la libra de cebolla en agosto de 2025 se registraron en Camagüey y Santa Clara, superando los 1.000 pesos, mientras que los más bajos estuvieron en Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y San José, donde en algunos casos el valor mínimo no superó los 160 a 280 pesos.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

