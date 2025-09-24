Maduro condecora a miliciana con sobrepeso tras burlas de Trump en redes sociales

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, condecoró este martes a una miliciana con sobrepeso que fue objeto de burlas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la viralización de un video donde aparece participando en ejercicios militares.

Durante un acto transmitido por la televisión estatal venezolana, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que la mujer, junto a otras integrantes de la Milicia Bolivariana, fue reconocida por "su corazón" y compromiso con la patria.

“Hoy fueron condecoradas por instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moros, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana […] Vamos a darle un aplauso a estas mujeres. Yo les digo una cosa, milicianos y milicianas también: quien se burle de nosotros, de nuestro aspecto, de nuestras capacidades, de la causa nuestra que es la patria, le decimos: váyanse al carajo, como decía nuestro comandante”, expresó Padrino López en el evento, rodeado de milicianas armadas y miembros de la cúpula chavista.

Y añadió, visiblemente exaltado: “Porque nosotros tenemos dignidad originaria de hace 200 años. Tenemos bastante ejemplo e historia aquí en Venezuela de nuestras libertades. Así que váyanse al carajo y dejen a nuestro pueblo ser felices, autodeterminados y libres. No queremos volver a ser esclavos nunca jamás. Mis felicitaciones a la milicia bolivariana por su carácter, reciedumbre y amor a la patria”.

La escena se produjo como respuesta directa a un video publicado días antes por el mandatario estadounidense en su red Truth Social, en el que se burlaba de la milicia venezolana compartiendo imágenes de la mujer en uniforme, con un fusil en las manos.

"ALTO SECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana entrenándose. ¡Una amenaza muy grave!", escribió Trump con evidente tono sarcástico.

La publicación generó reacciones inmediatas dentro del chavismo, que buscó transformar el episodio en un acto de reivindicación. En otro evento previo, Maduro aseguró que “esas mujeres con esos fusiles serán el terror del imperio”, en clara alusión al mensaje de Trump.

La Milicia Bolivariana, creada por Hugo Chávez en 2008 y reforzada por Maduro en años recientes, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que denuncian su rol como mecanismo de control social en comunidades, más allá de funciones estrictamente castrenses.

Las imágenes del acto de condecoración, así como del entrenamiento militar original, han circulado ampliamente en redes sociales, alimentando tanto la polémica política como los memes en torno a la preparación militar del régimen chavista.

Con esta acción, Maduro intenta capitalizar políticamente una burla internacional, exaltando el papel simbólico de su milicia femenina frente a las crecientes tensiones con Washington.