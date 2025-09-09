Impunidad en Cuba: madre denuncia que el sistema no protege a su hija

Vídeos relacionados:
La exiliada cubana Maylen Díaz Delgado, una de las participantes en las protestas del 11 de julio de 2021, denunció que la justicia cubana ha dejado desprotegida a su hija, víctima de abuso sexual continuado por parte de su propio padre.
En un video posteado en Facebook, Díaz Delgado denunció que el agresor —condenado en 2019 a cuatro años de prisión por delitos sexuales contra la menor— podría recuperar sus derechos parentales tres años después de cumplir su condena, según una sentencia emitida en 2023 por un tribunal en Camagüey.
“El sistema judicial cubano ha permitido que el agresor de mi hija, después de haber cumplido condena, pueda volver a ejercer la patria potestad. Eso significa ponerla otra vez en riesgo”, afirmó.
La madre asegura que esta decisión contradice lo establecido por el propio ordenamiento jurídico cubano.
Tanto el Código Penal como el nuevo Código de las Familias, así como la Constitución de la República, establecen que quienes cometan delitos sexuales contra menores deben perder de forma permanente la responsabilidad parental.
La plataforma feminista Yo Sí Te Creo Cuba respaldó la denuncia y recordó que el artículo 43 del Código Penal vigente en la Isla establece la pérdida definitiva de la patria potestad en estos casos.
A su vez, los artículos 190 y 191 del Código de las Familias refuerzan esa disposición, mientras que el artículo 86 de la Constitución garantiza que el interés superior del menor debe prevalecer en toda actuación judicial.
"Flexibilizar estas normas legales abre la puerta a la revictimización de niñas, niños y adolescentes", alertó la organización.
Desde su salida de Cuba, Maylen Díaz ha enfrentado un camino lleno de obstáculos: trabas para obtener pruebas médicas, negativas para contratar representación legal y, sobre todo, un silencio institucional que ha impedido reabrir el caso.
“He tocado puertas dentro y fuera de Cuba para que se revise la sentencia, pero la respuesta siempre es evasiva”, lamentó.
Díaz Delgado exige que se respete el principio del interés superior del niño y que se revisen las sentencias que contradicen lo estipulado por la ley en materia de protección infantil.
Para ello, dirigió una carta al Tribunal Supremo Popular, al Consejo de Ministros y al gobernante Miguel Díaz-Canel, solicitando una revisión del fallo.
La denuncia fue difundida por el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT), y ha recibido el respaldo de organizaciones feministas cubanas, que reiteraron su disposición a ofrecer acompañamiento legal y psicológico a madres y familias que enfrenten situaciones similares.
En el exilio Díaz Delgado también ha enfrentado otros problemas. Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) desestimó su solicitud de asilo y le notificó que la próxima etapa será una entrevista de “miedo creíble”, un procedimiento que podría derivar en su deportación.
