Cuba registra más apagones de los previstos por la UNE

La crisis energética en Cuba continúa agravándose y golpea con más fuerza a la vida cotidiana de la población.

La inestabilidad del sistema eléctrico nacional, marcada por la obsolescencia de las plantas termoeléctricas, la falta de combustible y la mala gestión estatal, se traduce en cortes más largos y generalizados de lo que el propio gobierno pronostica en sus partes oficiales.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que el martes el servicio estuvo interrumpido durante las 24 horas y la madrugada siguiente, con una afectación máxima de 1.821 megavatios (MW) a las 8:30 pm, cifra superior a lo previsto en sus pronósticos.

Según el parte oficial, a las 6:00 am de este miércoles la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de apenas 2.010 MW frente a una demanda de 2.920 MW, lo que ya suponía 950 MW afectados por déficit de generación.

Para el horario del mediodía, la empresa calculó afectaciones de alrededor de 900 MW.

Pronóstico desolador para el horario pico

Con estas condiciones, la UNE adelantó que en el horario pico de la noche la disponibilidad sería de 2.010 MW frente a una demanda máxima de 3.650 MW, generando un déficit de 1.640 MW.

De mantenerse el escenario, la afectación prevista rondaría los 1.710 MW, lo que significa apagones prácticamente inevitables en todo el país.

Plantas fuera de servicio y problemas acumulados

Las principales incidencias se concentran en la avería de la unidad 2 de la termoeléctrica (CTE) Felton, las labores de mantenimiento en la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y en la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, además de 554 MW perdidos por limitaciones técnicas.

A esto se suman los problemas derivados de la falta de combustible y lubricante: 53 centrales de generación distribuida están fuera de servicio, con 320 MW comprometidos, y otros 113 MW indisponibles por déficit de lubricante, lo que deja un total de 433 MW paralizados solo por esta causa.

Aunque las autoridades destacaron que los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 2.482 MWh, con un máximo de 482 MW al mediodía, su impacto resulta insuficiente para cubrir la brecha creciente en la generación.

La Habana también a oscuras

La Empresa Eléctrica de La Habana detalló en Facebook que la capital sufrió cortes de electricidad durante ocho horas el mismo día.

El servicio fue restablecido pasada la 1:49 am, con una afectación máxima que alcanzó 173 MW a las 8:30 pm, confirmando que ni siquiera los bloques priorizados de la capital escapan a los apagones.

Un deterioro sin freno

El balance oficial de la UNE vuelve a demostrar la incapacidad del gobierno para garantizar un suministro estable de electricidad.

Las plantas termoeléctricas, obsoletas y en constante avería, la falta crónica de combustible y la ausencia de una estrategia real de diversificación energética sumen al país en apagones más largos e imprevisibles de lo que las autoridades reconocen en sus partes diarios.

En la práctica, el sistema eléctrico opera al borde del colapso: cada megavatio que se pierde por avería o negligencia multiplica la carga sobre una población que, día tras día, sobrevive entre la oscuridad y la incertidumbre.

