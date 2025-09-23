Díaz-Canel pide estabilidad y respeto al orden interior en escenario de protestas en Cuba

Miguel Díaz-Canel hace un llamado a la disciplina social y al respeto al orden interior, en un momento en que crecen las protestas populares en Cuba y se endurece la represión del gobierno.

"Es una oportunidad para que en medio de esta situación nosotros garanticemos la tranquilidad ciudadana, el respeto al orden interior, estabilidad en el país, disciplina social y participación en las tareas", dijo el gobernante en el inicio del IV Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, impulsado esta semana en todo el país.

En la reunión equiparó este ejercicio nacional para "reforzar la tranquilidad ciudadana" con la importancia de combatir fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, las ilegalidades y las “indisciplinas sociales”.

El gobierno busca consolidar experiencias anteriores y perfeccionar los mecanismos de control estatal en barrios, centros laborales y entidades públicas.

Díaz-Canel subrayó la necesidad de cohesionar a las instituciones con la población para garantizar “la estabilidad” y la “participación en las principales tareas de la nación”.

Su discurso se produce en un momento de creciente malestar social en Cuba, marcado por apagones, escasez de agua potable, carencia de alimentos, colapso de servicios básicos y aumento de enfermedades como el dengue.

Lo más leído hoy:

Esto ha desatado una ola de protestas en distintas ciudades y el régimen ha respondido encarcelando manifestantes. En Gibara el número de detenidos asciende a 27 personas.

Criminalización de la protesta pacífica

El viernes, 15 ciudadanos fueron condenados en Bayamo por manifestarse pacíficamente el 17 de marzo de 2024, en una jornada donde los gritos de “Libertad”, “Patria y Vida” y “Abajo la dictadura” resonaron en las calles.

Las penas oscilan entre tres y nueve años de prisión, impuestas bajo cargos habituales en los juicios políticos del régimen: desórdenes públicos, desacato, resistencia, desobediencia e instigación a delinquir.

El tribunal aseguró que los acusados atentaron contra la “estabilidad y seguridad ciudadana”, el mismo lenguaje utilizado por Díaz-Canel al justificar un aumento del control social.

Las autoridades afirman que se respetaron las garantías procesales, pero las organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de transparencia, pruebas inconsistentes y un patrón de represión sistemática.

El juicio, celebrado más de un año después de los hechos, estuvo marcado por detenciones arbitrarias, prisión provisional prolongada y acusaciones sin sustento, como la supuesta tenencia ilegal de armas.

Reforzar el control en lugar de atender demandas

Lejos de ofrecer respuestas a las demandas populares, el enfoque del régimen sigue centrado en el control. Díaz-Canel ordenó actualizar de forma constante los planes de seguridad institucional y pidió actuar con firmeza ante delitos como el robo de cables eléctricos y transformadores, problemas estructurales agravados por la propia crisis económica.

Entre los temas priorizados mencionó la violencia de género, la evasión fiscal y la corrupción administrativa, aunque estos flagelos conviven con una estructura estatal opaca, sin prensa libre ni mecanismos de rendición de cuentas.

La reciente ola represiva ha incluido detenciones nocturnas, amenazas de juicios sumarios y vigilancia intensificada en barrios considerados “calientes”.

“El enfrentamiento al delito debe ser una tarea cotidiana”, sentenció Díaz-Canel, dejando claro que la disciplina social no se construirá con justicia, sino con castigo ejemplarizante. Su llamado a la “tranquilidad ciudadana” contrasta con las imágenes de represión, golpizas y arrestos que han acompañado cada estallido de protesta en los últimos años.

En Cuba, el derecho a manifestarse sigue siendo criminalizado, y quienes se atreven a ejercerlo enfrentan años de prisión. El llamado del régimen a la “estabilidad” es una advertencia de que la represión continuará.

Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y las declaraciones de Díaz-Canel