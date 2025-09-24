Eduardo Antonio vuelve a la carga contra Otaola: "Da vergüenza como menosprecias a los artistas cubanos"

Vídeos relacionados:
El cantante cubano Eduardo Antonio volvió a encender las redes sociales con un explosivo mensaje dirigido al presentador Alex Otaola. A través de su cuenta de Instagram, el artista dedicó unas durísimas palabras al influencer, en las que no escatimó calificativos de todo tipo.
“Gata eres igualada y fea, fea no feísima de cara y de alma que es lo peor, por eso Dios no permitió fueras alcaldesa tú no representas y sientes orgullo por tu gente, al contrario, da vergüenza ante la imagen pública como te burlas, criticas, minimizas y menosprecias a los artistas cubanos, con los dedos de una mano se pueden contar los artistas cubanos que tu consideras exitosos”, arremetió El Divo de Placetas.
Eduardo Antonio defendió en su post en Instagram el homenaje musical que se organizó para el fallecido cantautor Polo Montañez: “Traste te guste o no las estrellas somos nosotros y a ti solo te queda criticar desde las gradas del final. Porque eso eres tú, un decorado y barato que es lo peor. El homenaje a Polo Montañez fue un éxito musical y taquillero. Fue un evento sold out y en uno de los mejores escenarios de Miami”.
El Divo no se contuvo un ápice y le propinó unas cuantas ofensas al presentador: “Eres fea, manipuladora, frustrada, chanchullera, sin talento y mentirosa. Si no hablas de nosotros las estrellas no tienes vistas”.
Este nuevo episodio entre Eduardo Antonio y Otaola es el más reciente de una larga historia de enfrentamientos entre ambos, marcada por acusaciones y tensos cruces en redes sociales. Todo indica que la guerra verbal entre El Divo y el polémico presentador está lejos de terminar.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Eduardo Antonio y Alex Otaola
¿Por qué Eduardo Antonio critica a Alex Otaola?
Eduardo Antonio critica a Alex Otaola por menospreciar a los artistas cubanos, burlarse de sus logros y no reconocer su éxito, como ocurrió con el homenaje a Polo Montañez. Además, lo acusa de ser un manipulador.
¿Qué opinó Eduardo Antonio sobre el homenaje a Polo Montañez?
Eduardo Antonio considera que el homenaje a Polo Montañez organizado por Lenier Mesa y en que participaron varios artistas fue un éxito musical y taquillero. Destacó que fue un evento "sold out" en uno de los mejores escenarios de Miami, a pesar de las críticas de Otaola.
¿Cómo ha respondido Eduardo Antonio a las críticas sobre su estilo y aspecto físico?
Eduardo Antonio ha respondido a las críticas con ironía y afirmando que está en "talla". También ha destacado su derecho a hacer con su imagen lo que desee, y defiende su estilo excéntrico como parte de su identidad artística.
¿Qué ha dicho Eduardo Antonio sobre las críticas homofóbicas que ha recibido?
Eduardo Antonio ha denunciado públicamente los ataques homofóbicos, defendiendo la diversidad y exigiendo respeto. Responde con mensajes directos y claros, promoviendo la empatía y el respeto hacia la comunidad LGBTQ+.
