Eduardo Antonio vuelve a la carga contra Otaola: "Da vergüenza como menosprecias a los artistas cubanos"

El cantante cubano Eduardo Antonio volvió a encender las redes sociales con un explosivo mensaje dirigido al presentador Alex Otaola. A través de su cuenta de Instagram, el artista dedicó unas durísimas palabras al influencer, en las que no escatimó calificativos de todo tipo.

“Gata eres igualada y fea, fea no feísima de cara y de alma que es lo peor, por eso Dios no permitió fueras alcaldesa tú no representas y sientes orgullo por tu gente, al contrario, da vergüenza ante la imagen pública como te burlas, criticas, minimizas y menosprecias a los artistas cubanos, con los dedos de una mano se pueden contar los artistas cubanos que tu consideras exitosos”, arremetió El Divo de Placetas.

Eduardo Antonio defendió en su post en Instagram el homenaje musical que se organizó para el fallecido cantautor Polo Montañez: “Traste te guste o no las estrellas somos nosotros y a ti solo te queda criticar desde las gradas del final. Porque eso eres tú, un decorado y barato que es lo peor. El homenaje a Polo Montañez fue un éxito musical y taquillero. Fue un evento sold out y en uno de los mejores escenarios de Miami”.

El Divo no se contuvo un ápice y le propinó unas cuantas ofensas al presentador: “Eres fea, manipuladora, frustrada, chanchullera, sin talento y mentirosa. Si no hablas de nosotros las estrellas no tienes vistas”.

Este nuevo episodio entre Eduardo Antonio y Otaola es el más reciente de una larga historia de enfrentamientos entre ambos, marcada por acusaciones y tensos cruces en redes sociales. Todo indica que la guerra verbal entre El Divo y el polémico presentador está lejos de terminar.

