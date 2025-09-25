Fiscalía identifica al detenido por la muerte de un capitán de la policía en Caibarién

Vídeos relacionados:

La Fiscalía General de la República informó este miércoles que el imputado por el asesinato del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez en Caibarién es Nectzary Morales Vázquez, quien cumple medida cautelar de prisión provisional.

Según la nota oficial, dada a conocer en las últimas horas, el proceso se encuentra en fase de instrucción, con diligencias en curso para reunir pruebas y concluir la investigación.

La Fiscalía señaló que “con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal para su juzgamiento, con solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron, sobre lo cual se informará”.

El comunicado oficial no ofreció otros detalles relativos a edad, lugar de residencia o posible vínculo del asesino con la víctima.

Fuente: Captura de Facebook/Fiscalía General de la República de Cuba

Previamente, el Ministerio del Interior (MININT) confirmó el pasado sábado el arresto en la ciudad de Remedios del presunto asesino, aunque la identidad no fue difundida hasta ahora.

De acuerdo con el reporte oficial previo, durante la detención fueron ocupadas la pistola reglamentaria del fallecido oficial -con su cargador- y el arma blanca usada en el crimen.

El cuerpo sin vida del capitán Mesa Rodríguez, de 62 años, fue hallado la madrugada del viernes 19 de septiembre en un tramo de carretera entre Remedios y Caibarién, en el consejo popular La Reforma, de donde era jefe de sector.

El cadáver fue hallado con seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza. Junto al cuerpo apareció la motocicleta oficial que utilizaba en sus labores.

El oficial fue velado y sepultado el 20 de septiembre con honores militares en su natal Taguasco, en la provincia de Sancti Spíritus.

A la ceremonia asistieron familiares, vecinos y compañeros de trabajo y la cúpula mayor del Ministerio del Interior (MININT), encabezada por el propio ministro, el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas.

También acudieron las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Suseli Morfa González y Delvy Pérez Martín, respectivamente.

El régimen calificó el hecho como un ataque directo, y aseguró que equipos especializados continúan la investigación para su total esclarecimiento.

Antes del parte oficial, vecinos y medios independientes divulgaron versiones coincidentes del suceso. CubaNet reportó acceso a videos donde se observaba al agente tendido en la vía mientras otros oficiales desviaban el tráfico.

Un chofer de ómnibus relató haberlo visto horas antes conversando con alguien a un costado de la carretera.

Mesa Rodríguez ingresó al MININT en enero de 2004 y se desempeñó por más de 10 años como agente del orden público, chofer de móvil operativo y jefe de sector, hasta su ascenso al grado de capitán.

