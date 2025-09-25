Ganador de la mitad del premio mayor de 1,787 millones de dólares de Powerball rompe el silencio

Vídeos relacionados:

El jugador de Missouri que acertó la mitad del histórico premio mayor de 1,787 millones de dólares del Powerball se presentó esta semana en la sede de la Lotería estatal, en Jefferson City, para reclamar su premio en efectivo.

Su identidad se mantiene en reserva -la ley de Missouri lo permite- pero en entrevista con la Lotería de Missouri dejó varias frases que retratan el vértigo de la nueva vida que comienza.

El hombre, que se describió a sí mismo como una persona hogareña, dijo que espera tomarse una temporada libre y pasar tiempo con su esposa, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Lotería de Missouri.

“Voy a ser yo mismo por un año”, dijo al cobrar su premio.

“El día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que hago: relajarme”, añadió.

Refiriéndose a su esposa, bromeó: “Ahora me va a sacar de la ciudad”.

El hombre señaló que era difícil comprender la gran suma. “Soy millonario, multimillonario, y anoche lavé la ropa…”, dijo con incredulidad.

Describió las noches de insomnio que pasó desde que se dio cuenta de que su boleto era el ganador, diciendo: “Es el mejor problema que he tenido”.

El boleto ganador se compró en una gasolinera QuikTrip de San Luis, según la Lotería de Missouri.

QuikTrip de San Luis recibió una bonificación de 50,000 dólares por la venta del ticket premiado.

No fueron revelados su profesión ni otros datos personales del afortunado y, salvo decisión propia, podrá permanecer anónimo indefinidamente.

¿Cómo cobró y cuánto recibirá?

El ganador optó por el pago único en efectivo de aproximadamente 410,3 millones de dólares (antes de impuestos), en lugar del plan anualizado de 893,5 millones, que se paga en 30 desembolsos.

Números ganadores del 6 de septiembre fueron: 11 – 23 – 44 – 61 – 62 y Powerball 17; Power Play x2.

El otro boleto ganador: se validó en Big’s (Fredericksburg, Texas), pero su titular aún no ha sido presentado públicamente, según reportes.

El sorteo que rompió la racha y rozó un récord

La lluvia de millones del 6 de septiembre puso fin a una racha de 42 sorteos sin ganador del premio mayor, vigente desde mayo, y se convirtió en el segundo bote más grande en la historia de la lotería estadounidense (por detrás de los 2,040 millones de California, que ganó un único jugador el 7 de noviembre de 2022.

Además de los dos grandes ganadores, más de 9 millones de boletos obtuvieron algún premio el pasado 6 de septiembre:

-18 acertaron cinco bolas blancas (1 millón de dólares cada uno).

-2 elevaron ese monto a 2 millones con la opción Power Play.

-232 tickets ganaron 50,000 dólares (4 aciertos + Powerball) y 90 alcanzaron 100,000 dólares (4 aciertos + Powerball + Power Play).

¿Y el ganador de Texas?

Hasta el último parte disponible, Texas no había presentado públicamente a su afortunado. Al igual que en Missouri, las reglas estatales condicionan cuánto puede saberse del premiado.

Lo que sí se conoce es que, como su par de Missouri, eligió cobro en efectivo; el monto neto final varía por la carga fiscal estatal.

Con el cheque reclamado, se abren las decisiones de largo plazo: planificación fiscal, blindaje patrimonial, caridad o inversiones.

Por ahora, el ganador de Missouri deja claro que el primer año será de perfil bajo y rutinas sencillas.

