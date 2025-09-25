¡Indignante! Hombre de Matanzas subasta halcón peregrino en redes sociales

Vídeos relacionados:
Una publicación en redes sociales ha desatado indignación tras conocerse que un hombre, identificado como Leyder Milanés, ofreció en subasta un halcón peregrino desde la ciudad de Cárdenas, Matanzas.
La denuncia fue realizada este miércoles por la organización protectora de animales BAC-Habana, que calificó el hecho como “totalmente inaceptable” y exigió a las autoridades que investiguen y sancionen con severidad a los responsables.
En la foto compartida, se observa al sujeto sosteniendo con ambas manos al ave, que está viva y con las alas extendidas, mientras tiene las patas amarradas, lo cual evidencia un caso claro de maltrato animal y de tráfico de especies de la fauna salvaje cubana, tipificado en la ley como delito.
“Se vende halcón pelegrino. Interesados al 59614106 o al 55219699. Está en Cárdenas. Es el que más pague. Es una subasta. Es poco común en nuestro país”, se lee textualmente en el anuncio publicado por Milanés, donde además ofrece números de contacto para cerrar la transacción, como si se tratara de una venta común.
El halcón peregrino (Falco peregrinus) es una especie protegida a nivel internacional, incluida en listados de conservación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y su captura, posesión y comercialización son delitos ambientales graves tanto en el derecho cubano como en tratados internacionales firmados por el país.
“El halcón peregrino no solo es una especie de gran valor ecológico, sino que además cumple un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas”, subrayó BAC-Habana en su mensaje de denuncia.
La organización recalcó que este acto constituye un atentado contra la biodiversidad y contra el cumplimiento de las leyes que rigen la protección de la fauna silvestre en Cuba.
“La fauna no se vende, se respeta”, señaló BAC-Habana, que llamó a compartir la denuncia para evitar que estos crímenes ambientales sigan ocurriendo “con total impunidad y a plena luz en las redes sociales”.
El caso del halcón peregrino subastado en redes sociales no es un hecho aislado. La venta y el tráfico ilegal de animales silvestres en Cuba se han vuelto cada vez más frecuentes, muchas veces con escasa intervención de las autoridades y a plena vista del público.
Esto ha generado una creciente preocupación entre organizaciones ambientalistas y ciudadanos conscientes del daño ecológico que conllevan estas prácticas.
Días atrás, un cubano fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami por intentar la introducción de aves vivas al país.
Llevaba en su equipaje cinco ejemplares escondidos entre su ropa, lo que puso en evidencia las debilidades de los controles aduaneros y el riesgo de que estas especies terminen en el mercado negro internacional.
También se han reportado capturas dentro del territorio nacional. En Villa Clara, la policía detuvo a dos hombres que trasladaban más de 60 aves silvestres enjauladas, muchas de ellas en condiciones precarias y sin documentación alguna.
La práctica suele estar motivada por el lucro, ya sea para ventas en mercados locales o por encargos clandestinos.
La comercialización de especies protegidas también ha sido denunciada por organizaciones defensoras de animales. Una de ellas condenó públicamente la venta de pichones de cotorra en redes sociales, con fotos que mostraban a los animales aún en edad de dependencia, arrancados de sus nidos y ofrecidos como mascotas exóticas.
En otro hecho indignante, ciudadanos reportaron la venta de un aura tiñosa herida en plena vía pública, en La Habana. El ave, visiblemente lastimada, fue expuesta en redes como si se tratara de un objeto más, sin respeto alguno por su sufrimiento ni por las leyes de conservación vigentes en el país.
Preguntas Frecuentes sobre el Tráfico Ilegal de Fauna en Cuba
¿Por qué es ilegal la subasta de un halcón peregrino en Cuba?
La subasta de un halcón peregrino es ilegal en Cuba porque esta especie está protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y su captura, posesión y comercialización constituyen delitos ambientales graves según las leyes cubanas e internacionales. Además, el Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal prohíbe estas acciones sin autorización.
¿Qué sanciones enfrentan quienes trafican con fauna silvestre en Cuba?
Los traficantes de fauna silvestre en Cuba pueden enfrentar multas y sanciones penales bajo el Decreto-Ley 31/2021 de Bienestar Animal. Las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con multas, decomiso de los animales y suspensión de la tenencia de animales. Además, la Ley 81/1997 de Medio Ambiente prohíbe expresamente el tráfico de fauna silvestre, lo cual también puede llevar a sanciones legales severas.
¿Qué papel desempeña BAC-Habana en la protección de los animales en Cuba?
BAC-Habana es una organización protectora de animales que denuncia actos de crueldad animal y tráfico ilegal de fauna en Cuba. BAC-Habana exige a las autoridades que investiguen y sancionen estas prácticas y promueve la concienciación pública sobre la importancia de proteger la biodiversidad y respetar las leyes de bienestar animal. También colabora en la creación de iniciativas internacionales para frenar el maltrato animal en la isla.
¿Cómo afecta el tráfico ilegal de especies al ecosistema cubano?
El tráfico ilegal de especies afecta gravemente al ecosistema cubano al interrumpir el equilibrio natural y la biodiversidad. Especies como el halcón peregrino cumplen roles fundamentales en el ecosistema, y su captura ilegal puede causar desequilibrios que afectan a otras especies y el medio ambiente en general. La protección de estas especies es crucial para mantener la salud y estabilidad ecológica en Cuba.
