“Volaron por los aires”: fuerte accidente en La Habana deja varios heridos

Un jeep de pasajeros no respetó el pare en 70 y 19, en Playa, y colisionó con una camioneta. Varios pasajeros resultaron heridos. No se reportan fallecidos.

Jueves, 25 Septiembre, 2025 - 16:20

Accidente en La Habana © Facebook
Accidente en La Habana Foto © Facebook

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este jueves en la intersección de las calles 70 y 19, en el municipio Playa, La Habana, dejando varios heridos, aunque no se reportan fallecidos hasta el momento.

Según testigos del hecho, el semáforo de la zona no funcionaba por falta de electricidad, lo que habría contribuido al siniestro.

Un jeep verde de transporte de pasajeros no respetó la señal de pare y colisionó con una camioneta blanca, que dio al menos dos vueltas y quedó volcada en la vía.

Varios pasajeros volaron por los aires”, relató en Facebook el abogado Manuel Viera, testigo presencial del accidente, quien compartió imágenes y testimonios en redes sociales. El conductor de la camioneta, aunque golpeado, logró salir por sus propios medios.

Las ambulancias llegaron aproximadamente 15 minutos después y atendieron en el lugar a los heridos, luego trasladaron a algunos de ellos a centros hospitalarios cercanos.

Las autoridades de tránsito aún no han emitido un parte oficial con el número exacto de lesionados ni detalles sobre su estado de salud.

Este nuevo accidente se suma a la lista creciente de siniestros en la capital cubana, muchos de ellos asociados a fallos en la infraestructura vial, mala visibilidad o imprudencias al volante, según las autoridades.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

