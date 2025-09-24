Accidente frente a dirigentes del PCC en Santa Clara: Un herido y una menor hospitalizada

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en el kilómetro 293 de la carretera central, en la zona de Antón Díaz a la entrada de Santa Clara, dejó como saldo un hombre herido y una menor que fue trasladada al hospital, según reportó el medio oficialista local Soy Villa Clara.

El siniestro se produjo cuando una motoneta perdió el control y se volcó, provocando que el conductor sufriera golpes en la cabeza y fuertes dolores en el hombro derecho.

Testigos indicaron que las máximas autoridades de la provincia, que transitaban por el lugar en ese momento, se detuvieron de inmediato y alertaron a los servicios de urgencia del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro.

La menor de edad que viajaba en el vehículo no presentaba lesiones visibles, pero fue trasladada al Hospital Infantil José Luis Miranda de Santa Clara para una evaluación médica preventiva, confirmaron las autoridades sanitarias.

El accidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por la alta siniestralidad en las carreteras cubanas, donde la falta de mantenimiento, el mal estado de los vehículos y la imprudencia al volante figuran entre las principales causas de percances viales.

