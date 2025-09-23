Más de 20 permanecen hospitalizados tras accidente masivo en Villa Clara: 14 adultos y 9 niños

Vídeos relacionados:

Un total de 23 personas, entre ellas nueve menores de edad, permanecen hospitalizadas este lunes tras el accidente masivo ocurrido en la madrugada del 22 de septiembre en la carretera a Esperanza, en el municipio Ranchuelo, Villa Clara.

La Dirección Provincial de Salud de Villa Clara compartió una actualización oficial en su página de Facebook este lunes a las 7:00 a.m., firmada por el Dr. Yandry Alfonso Chang, director de Asistencia Médica y Medicamentos de la DGS. Según el comunicado, 14 adultos y 9 niños continúan bajo observación médica. No obstante, se espera que en las próximas horas siete de los menores reciban el alta, debido a su favorable evolución.

Uno de los niños seguirá ingresado por una herida sucia en el cuero cabelludo que requirió tratamiento con antibióticos. Asimismo, una adolescente que fue intervenida quirúrgicamente se mantiene hospitalizada bajo observación evolutiva.

En el caso de los adultos, el doctor Chang detalló que dos pacientes continúan en estado crítico, con ventilación asistida, aunque pasaron la noche de manera estable. Otro adulto permanece ingresado por un traumatismo grave, también con evolución favorable.

Según reportes anteriores, cinco personas fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas, entre ellas la adolescente de 16 años. Hasta el momento, no se reportan fallecidos como consecuencia del accidente.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 288 de la Carretera Central, a dos kilómetros del consejo popular de Esperanza, cuando un ómnibus Yutong (chapa 121284), que se dirigía a recoger trabajadores de Farmacuba, impactó contra una guagua Diana (chapa 027011) que cubría la ruta San Juan–Santa Clara. En la vía también se encontraba un carretón de tracción animal, cuya presencia habría influido en la dinámica del choque.

Según informaron las autoridades, la guagua Yutong habría intentado adelantar al carretón cuando se produjo la colisión frontal con la Diana. Las causas exactas del accidente aún están siendo investigadas por peritos del Ministerio del Interior (Minint).

Desde el momento del suceso, equipos de emergencia, bomberos, agentes de tránsito y personal del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) se movilizaron al lugar. También acudieron las máximas autoridades de la provincia, entre ellas Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas.

El accidente, que dejó 49 lesionados en total, fue reportado inicialmente como un choque frontal entre dos ómnibus que dejó decenas de heridos y varios menores hospitalizados.

El hecho ha reactivado el debate sobre la peligrosidad de los carretones de caballos en las vías cubanas, especialmente en zonas rurales donde circulan sin luces ni señales visibles, incluso en horarios nocturnos. Solo en los últimos dos años, varios incidentes similares han dejado víctimas en provincias como Holguín, Guantánamo y Cienfuegos.

Las autoridades de Salud informaron que se mantiene el monitoreo clínico constante a todos los pacientes y se brinda la atención médica necesaria para garantizar su recuperación.

