Tres adultos y un menor con heridas graves tras choque de ómnibus en Villa Clara

Al menos 49 personas resultaron lesionadas, entre ellas nueve menores de edad, tras el accidente masivo ocurrido en la mañana de este lunes 22 de septiembre en la carretera a Esperanza, en las afueras de Santa Clara, Villa Clara, donde colisionaron frontalmente dos ómnibus de transporte.

Según el informe actualizado en redes sociales de la Dirección Provincial de Salud de Villa Clara, entre los lesionados se encuentran cuatro pacientes reportados de gravedad, de los cuales dos adultos están en estado crítico y otros dos —un adulto y un menor (adolescente)— se encuentran graves. Todos ellos fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios donde reciben atención especializada.

Los dos pacientes en estado crítico están siendo intervenidos quirúrgicamente por presentar lesiones severas: una fractura abierta de tórax y una fractura deprimida de cráneo, ambas potencialmente mortales.

Los dos pacientes graves también permanecen en quirófano: uno con luxofractura de pelvis y cadera y fractura abierta de tibia, y el otro con un trauma craneal significativo.

El resto de los lesionados presentan policontusiones y heridas de menor gravedad, pero se mantienen en observación médica como medida preventiva, según precisaron las autoridades sanitarias.

El siniestro ocurrió en un tramo conocido como La Rosita, cuando dos ómnibus colisionaron en circunstancias aún bajo investigación. Equipos de emergencia, personal de salud y efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria acudieron al lugar para asistir a las víctimas, estabilizar la situación y recoger evidencias que permitan esclarecer las causas del choque.

Los 40 adultos heridos están siendo atendidos en el Hospital Provincial ‘Arnaldo Milián Castro’, mientras que los nueve menores lesionados fueron ingresados en el Hospital Pediátrico ‘José Luis Miranda’.

Hasta el momento no se reportan fallecidos, aunque la gravedad de algunas lesiones mantiene bajo tensión al sistema sanitario local.

Este accidente ha generado un fuerte impacto en la comunidad y ha reactivado el debate sobre las condiciones técnicas del transporte público en Cuba, así como la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en las carreteras interprovinciales.

CiberCuba continuará dando seguimiento a este lamentable suceso a medida que se obtenga información oficial adicional sobre el estado de los pacientes y las causas del accidente.