Candidata comunista a la presidencia de Chile sobre Cuba: "No es una democracia"

La candidata presidencial chilena Jeannette Jara, representante del Partido Comunista de Chile, afirmó durante una entrevista televisiva que “claramente, Cuba no es una democracia”, aunque defendió que el proceso de transformación debe ser resuelto por el propio pueblo cubano.

La declaración fue realizada en el programa “Car Curo a La Moneda”, del canal 24 Horas, donde fue consultada sobre su posición respecto a regímenes políticos como el cubano y el venezolano.

“En torno a Cuba la reflexión que he hecho ha sido dolorosa para mí. Claramente, no es una democracia, pero tienen que resolverlo ellos”, dijo Jara, al referirse a la situación política en la isla.

También señaló que Cuba atraviesa una grave crisis humanitaria agravada por “el bloqueo” y mencionó que su condición de isla y un sistema político distinto agravan la situación. “Encuentro que tienen suficientes problemas como para patearlos en el suelo”, comentó.

En una entrevista anterior Jara negó que en la isla hubiese una dictadura, y ahora se negó a responder directamente a esa pregunta recurrente.

Sobre Venezuela, la candidata expresó que “nadie sale de su país como han salido millones de venezolanos porque la esté pasando bien”, en alusión al éxodo provocado por la crisis en ese país sudamericano.

Las declaraciones de Jara han generado reacciones en redes sociales, especialmente por provenir de una figura del Partido Comunista chileno, históricamente cercano a gobiernos de izquierda en América Latina.

Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual gobierno de Gabriel Boric, es una de las principales cartas presidenciales de su coalición de cara a las elecciones generales de 2026.