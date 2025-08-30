Nieto de Fidel Castro aparece en Chile con bota ortopédica y más preguntas que respuestas

El misterioso percance del nieto científico de Fidel Castro durante su visita a Valparaíso

El nieto del dictador Fidel Castro (1926-2016), Fidel Antonio Castro Smirnov, sufrió un percance en Chile que lo obligó a usar una bota ortopédica, pero en lugar de atenderse como cualquier ciudadano en un hospital local, habría recibido la visita de un equipo médico enviado expresamente desde La Habana, un lujo que contrasta con la crisis de salud que sufre la población cubana.

De acuerdo con una publicación en Facebook del usuario de La Tijera, durante un viaje de “trabajo” a Chile, el joven científico sufrió un percance -del cual no se han dado detalles-, lo cual lo obligó a usar una bota ortopédica”.

Pero “lejos de ser atendido en un hospital local como cualquier ciudadano, un equipo médico completo viajó desde La Habana hasta Santiago de Chile” para asistirlo, aseveró.

Castro Smirnov, conocido por sus saltos en paracaídas, vuelve a quedar en el centro de la polémica por presuntamente recibir privilegios que evidencian la diferencia entre la élite política y el pueblo que enfrenta largas listas de espera, falta de medicamentos básicos y hasta muertes por negligencia médica.

El joven exhibió a través de su perfil en X su presencia en la ciudad chilena de Valparaíso a propósito del XII Encuentro de graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), ubicada en el oeste de La Habana, restándole importancia al accidente y asegurando que “el amor y el compromiso” con la obra de su abuelo no conoce de lesiones, sin ofrecer otros detalles.

Poco después publicó en la propia red social que se había reunido con el Rector de la Universidad de Valparaíso y parte de su equipo de dirección.

“Con visión Sur-Sur puntualizamos intención de promover y ejecutar proyectos de Ciencia, Investigación y Educación Continua entre Cuba y Chile”, apuntó.

Menos mediático que su díscolo primo Sandro Castro, Castro Smirnov es Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba y Profesor Titular en Física Nuclear e Investigador Titular del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (Instec), en La Habana.

Es uno de los tres hijos del matrimonio entre la rusa Natasha Smirnova y Fidel Castro Díaz-Balart, quien se suicidó en La Habana, en febrero de 2018, debido a un estado depresivo, según la información oficial.

Mientras tanto, en la isla, los pacientes deben sobrevivir entre hospitales con pésimas condiciones, falta de higiene y carencias de insumos básicos, un contraste que expone de nuevo cómo los privilegios de la familia Castro se mantienen intactos, aunque el sistema sanitario que la propaganda oficial ensalza como “potencia médica” esté hoy al borde del colapso.

La falta de yeso ortopédico en los hospitales cubanos ha llevado a los “cubanos de a pie” a recurrir a disímiles inventos para sustituir el material ante cualquier fractura.

Alambres y cartones son los materiales más usados como solución, un fenómeno que atenta contra la recuperación de los pacientes víctimas de roturas de sus extremidades.

