Ex-preso político cubano interviene durante detención de migrante por ICE en Washington

El expreso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz intervino en Washington durante la detención de un migrante por ICE.

El ex-preso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz protagonizó una tensa escena en Washington D.C. al intervenir mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detenían a un joven migrante.

Labrador transmitió el momento en vivo a través de su cuenta de TikTok, donde se le escucha dar ánimo al detenido y enfrentar a los oficiales en inglés y español.

“No tengas miedo… aquí estamos en Washington, DC”, se oye decir a Labrador mientras se acerca a la escena. “Take it easy, motherfucker, take it easy!”, repite en tono desafiante a los agentes, al tiempo que llama a la comunidad a no dejarse intimidar.

Horas después, el activista confirmó que se encontraba bien y agradeció el apoyo recibido por el video. “Gracias por todo el apoyo, no específicamente a mí sino al muchachito que estaban deteniendo, como debe ser a todos… Que ustedes vean que estén deteniendo por ahí apoyando uno a los otros y no tener miedo”, expresó en otra grabación.

De preso político en Cuba a activista en EE.UU.

Labrador Díaz no es un desconocido dentro del exilio cubano. Fue uno de los 53 presos políticos liberados en 2015 tras el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para normalizar relaciones diplomáticas. Desde entonces ha mantenido una postura de activismo frontal contra la dictadura cubana y la falta de libertades en la isla.

En agosto de 2023, protagonizó una huelga de hambre frente al Capitolio en Washington, donde permaneció varios días con carteles que exigían la liberación de jóvenes presos en Cuba por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En aquel momento acusó al gobierno estadounidense de inacción y pidió a los cubanos dentro y fuera de la isla unirse en una sola voz contra la represión.

Críticas a Trump y llamados a la comunidad migrante

En sus recientes videos, el expreso político fue más allá de la escena puntual con ICE y cuestionó la política migratoria de Donald Trump y sus aliados.

“No tengan miedo por las amenazas de Donald Trump ni el esbirro ese de Marco Rubio… Ellos le predican al mundo que este es un país donde existe la libertad de expresión, así que no se dejen intimidar y alcen sus voces”, dijo.

Labrador denunció que la actual administración republicana promueve lo que llamó “genocidio, fascismo y racismo”, y que con esas prácticas no hace más que dar “oxígeno a las dictaduras” que Estados Unidos dice combatir.

Su intervención en Washington refuerza la imagen de un activista que, más allá de la causa cubana, busca visibilizar los abusos que enfrentan los migrantes en Estados Unidos, y que insiste en la necesidad de la solidaridad entre comunidades para resistir la represión, venga de donde venga.