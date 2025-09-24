“Increíble discurso”: Marco Rubio aplaude la intervención de Trump en la ONU

Donald Trump durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio elogió el discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificándolo como “increíble” y afirmando que sienta un modelo para el mundo libre.

A través de un mensaje en X, Rubio aplaudió lo que considera pilares del nuevo liderazgo estadounidense: fronteras cerradas, poder energético y rechazo frontal a lo que llamó “catástrofes migratorias no mitigadas” y “falsas alarmas energéticas”.

“Está marcando el modelo para el mundo libre. Las fronteras fuertes y la dominación energética son lo que hacen grande a Estados Unidos”, escribió el funcionario de origen cubano, en una declaración que ha despertado críticas y temores entre comunidades migrantes.

El respaldo de Rubio se suma a una retórica que, desde la propia tribuna de Naciones Unidas, acentuó el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno republicano.

Trump no solo defendió su estrategia de deportaciones masivas, sino que la presentó como parte de una era dorada para Estados Unidos, que, según él, ha resurgido tras “cuatro años de debilidad y caos”.

“Cuando comenzamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera, simplemente dejaron de venir”, declaró Trump.

Su mensaje envió una señal clara a quienes aspiran a migrar a EE.UU., entre ellos decenas de miles de cubanos: ya no serán bienvenidos si no llegan por las vías “correctas” y con permisos previos.

En su discurso, el presidente también descalificó el derecho de asilo, al que muchos cubanos apelan, y lo vinculó con el crimen en Europa, acusando a los solicitantes de “devolver la bondad con delitos”.

Energía, poder y símbolos: una narrativa de exclusión

Trump combinó sus ataques contra la migración con una ofensiva verbal contra las energías renovables, calificándolas de “broma” y “fraude costoso”.

Afirmó que el cambio climático es “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo” y prometió eliminar políticas ambientales en favor de combustibles fósiles.

En paralelo, defendió su visión de una “América fuerte, segura y dorada”, apoyada en reformas decorativas cargadas de símbolos de poder, como adornos dorados en el Despacho Oval, y una legislación que blinda su política migratoria.

El núcleo de su mensaje fue claro: cerrar puertas, levantar muros y exhibir músculo económico y militar como sinónimo de prosperidad.

¿Y los cubanos?

Estas declaraciones llegan en un momento en que miles de cubanos enfrentan procesos de deportación o detención en EE.UU., tras haber cruzado la frontera en busca de refugio. Muchos esperan decisiones judiciales, otros han sido devueltos bajo políticas endurecidas, y el futuro del parole humanitario sigue bajo constante presión política.

El respaldo de Rubio, una figura de peso en la política cubanoamericana, resuena particularmente entre quienes aún ven en Estados Unidos un refugio frente a la crisis en Cuba.

Sin embargo, las palabras del secretario, al igual que las de Trump, trazan una línea cada vez más clara entre los que ya están dentro y los que aún sueñan con llegar.

