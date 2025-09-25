Activistas denuncian redadas de ICE en albergues para personas sin hogar

Agente de ICE arresta a un migrante durante una redada en Estados Unidos.

La comunidad migrante en Chicago volvió a encender las alarmas tras denuncias de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en albergues para personas sin hogar en busca de inmigrantes indocumentados, una táctica que activistas y legisladores calificaron de “repugnante” y “militarizada”.

Según reportó la agencia EFE, al menos dos personas fueron detenidas y luego liberadas a las afueras de un refugio en el vecindario de North Park, un edificio que antes fue centro de entrenamiento de la reserva del Cuerpo de Marines y que la ciudad transformó en 2023 en albergue para solicitantes de asilo y actualmente atiende a desamparados.

La Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) denunció que los refugios están siendo convertidos en escenarios de redadas, lo que consideran un ataque directo contra las comunidades más vulnerables.

“Esto es inapropiado, repugnante e inaceptable”, declaró el senador estatal demócrata Ram Villivalam. Por su parte, la concejal Rossana Rodríguez Sánchez acusó al gobierno federal de actuar “como supremacistas blancos” al allanar espacios que deberían representar seguridad para quienes no tienen dónde vivir.

“ICE está aterrorizando a nuestras comunidades”

En un comunicado publicado en redes sociales, la ICIRR aseguró que la irrupción de ICE en albergues prepara “el camino para que continúe apuntando a cualquier residente que consideren sospechoso o criminal”. La organización denunció que mientras ICE “sigue aterrorizando a nuestras comunidades, en Illinois estamos comprometidos a luchar”.

Además, exigieron que los agentes federales se retiren de sus comunidades, salgan de Illinois y se ponga fin a las redadas y deportaciones en todo el país. Junto a ICIRR, participaron organizaciones como el Chicago Coalition to End Homelessness y legisladores estatales y locales, quienes remarcaron que no tolerarán la criminalización de las personas más desprotegidas.

Los organizadores reiteraron que la respuesta debe ser la protesta pacífica y la organización comunitaria, especialmente después de que en Dallas un hombre armado disparara contra una instalación de ICE, un hecho que el FBI calificó como “violencia dirigida”.

Operación bajo sospecha

Las redadas forman parte de la llamada “Operación Midway Blitz”, lanzada el 8 de septiembre, que según activistas excede lo anunciado por el presidente Donald Trump en sus planes de deportación masiva.

De acuerdo con la carta enviada por legisladores de Illinois al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las operaciones incluyen arrestos arbitrarios, detenciones sin debido proceso y tácticas de estilo militar, como derribar puertas y entrar a espacios considerados hasta ahora “sensibles”, como iglesias, escuelas y centros de salud.

Los congresistas exigieron transparencia sobre cuántas personas han sido arrestadas y denunciaron que se les ha negado supervisión sobre las instalaciones usadas por ICE en Illinois.

“El DHS no se está centrando en los ‘peores de los peores’, como se afirma, sino que ha arrestado principalmente a inmigrantes trabajadores sin antecedentes penales”, advirtieron en la misiva citada por EFE.

En paralelo, CBS News reportó que Jael Mejía, directora de participación legal y cívica del Centro para el Progreso de los Inmigrantes del Condado de Lake afirmó que “hay una mayor actividad y, sin duda, más miedo”.

Mientras tanto, en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago, las autoridades locales exigieron al DHS que retire una valla metálica instalada sin permiso en una de sus instalaciones, tras enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales el fin de semana.