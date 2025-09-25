Explosión de casos de dengue y chikungunya en seis municipios de Matanzas

Vídeos relacionados:

Las autoridades sanitarias de Matanzas confirmaron un preocupante aumento de los casos de dengue y chikungunya en seis municipios de la provincia, donde se intensifican las acciones de vigilancia, fumigación y control vectorial ante el repunte de arbovirosis.

Los territorios más afectados son Matanzas, Cárdenas, Colón, Jovellanos, Jagüey Grande y Pedro Betancourt, según declaró Andrés Lamas Acevedo, director provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, al Periódico Girón. “En todos esos territorios hay presencia de ambas enfermedades en mayor o menor medida”.

Durante una reunión con directores de hospitales y del sistema municipal de salud, se discutió la implementación de un plan de enfrentamiento a la arbovirosis, así como “la disponibilidad de recursos para ese fin”.

Lamas explicó que el dengue es la enfermedad “más necesaria de enfrentar, al ser aguda, hemorrágica y llevar a la persona al estado de gravedad”. Detalló que “las acciones principales van encaminadas hacia los sospechosos de padecerla”, mientras que en el caso del chikungunya, “produce dolores articulares, fiebres elevadas, pero no en condición de gravedad”.

También llamó a acudir al médico “ante signos de alarma (dolor abdominal intenso, vómitos, sangramientos, lipotimias)”, y aclaró que para ello “están previstos los hospitales”. Negó que exista colapso y afirmó que existe “capacidad suficiente para atenciones y encamamientos”.

Lamas advirtió que “al no disponerse de la cantidad de bazucas suficientes para acometer dicha empresa, se priorizan los territorios más proclives al fenómeno”. Añadió que “a medida que se incrementen los equipamientos (como muchos que se hallan en reparación en estos momentos), se extenderán las fumigaciones a otras áreas”.

En ese sentido, “diversos organismos contribuyen a integrar las brigadas de vectores junto al personal del sector”.

El funcionario aseguró que todos los municipios tienen plan de enfrentamiento, pero en algunos se ejecutan con más intensidad. En Colón, por ejemplo, “hay 200 estudiantes de Medicina en esa función”. Las pesquisas, además de identificar casos febriles en los hogares, permiten determinar “dónde se ubica la morbilidad mayor”.

Las autoridades de Salud destacaron la necesidad de cooperación comunitaria para lograr un mejor escenario sanitario en los próximos meses. “Precisamos, de igual modo, de la cooperación de los consejos populares, delegados, CDR, circunscripciones; es decir, de todas las instancias, para lograr así unos meses de noviembre o diciembre más favorables en la provincia, como esperamos”.

En Jovellanos, se encuentra activo un sistema de fumigación extramural con un vehículo que “se ocupa del saneamiento en calles y exteriores”. El mismo modelo se aplicará próximamente en Matanzas y Cárdenas.

Lamas aseguró que las sales de rehidratación oral están disponibles en las farmacias, aunque "no abarcan toda la demanda posible". Por ello, orientó a la población a preparar sueros caseros como alternativa, "mediante un litro de agua, una cucharada de sal, un poco de bicarbonato, azúcar y medio limón, con lo cual se obtiene el equivalente casero a un suero rehidratante", dijo.

Según informó el director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, la circulación del chikungunya en Matanzas inició entre junio y julio, como parte de un brote de arbovirosis que también incluye dengue y oropouche. Aunque no se reportan pacientes graves ni críticos, se mantienen ingresos por vigilancia de riesgos y se prioriza la consulta médica temprana ante cualquier cuadro febril.

En el municipio de Colón, se reportaron 435 síndromes febriles inespecíficos en la última semana. Más del 46% de los ingresos corresponden a niños y cinco pacientes presentan signos de alarma, según el Hospital Dr. Mario Muñoz Monroy.

Las limitaciones materiales también han sido reconocidas por el Ministerio de Salud Pública, que enfrenta dificultades para garantizar insecticidas, bazucas, combustible y personal capacitado. Las campañas de fumigación ahora dependen del apoyo de voluntarios, estudiantes y trabajadores de otros sectores.

La situación sanitaria en Matanzas continúa siendo monitoreada semanalmente por las autoridades, que aspiran a contener el brote antes de fin de año. Sin embargo, las condiciones materiales actuales siguen limitando la efectividad de las acciones sobre el terreno.

