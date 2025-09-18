A pocos metros de Varadero, Santa Marta se hunde en basura y enfermedades

Santa Marta, un poblado ubicado junto a la carretera que conduce al polo turístico de Varadero, en la provincia de Matanzas, es hoy otra de las tantas localidades y ciudades cubanas inundadas de basureros, y enfermedades derivadas de la insalubridad, ante la actitud indolente, irresponsabilidad e inacción de las autoridades, que miran hacia otro lado como si el problema no fuera de su incumbencia.

Una denuncia de la periodista Regla Bárbara Llorente Querol, quien trabaja en la emisora Radio Varadero, puso el dedo en la llaga sobre un problema que se ha agravado, sin soluciones efectivas por parte de las instituciones correspondientes, y está teniendo un impacto negativo en la vida y, en particular la salud, de los pobladores de Santa Marta.

Captura de Facebook/Regla Bárbara Llorente Querol

En una denuncia publicada este miércoles en Facebook, Llorente documentó con fotos y video la situación calamitosa de varios sitios de la localidad, donde los desechos se acumulan y no parece importarle a las autoridades.

Recordó que el poblado, ubicado en el municipio de Cárdenas, es un destino directo de los residentes en Varadero y de turistas, nacionales y extranjeros, pues “allí gira toda la vida socio-administrativa de los pobladores de ambos lugares”.

Llorente compartió imágenes tomadas cerca de la Avenida Primera y dejó constancia de las alarmantes condiciones en el fondo del Policlínico Ramón Martínez y el frente del círculo infantil de Santa Marta, “dos instituciones que merecen y llevan atención priorizada”.

Basurero en Avenida Primera, en Santa Marta. Foto: Facebook/Regla Bárbara Llorente Querol

“Lo que vi sobrepasó con creces los comentarios. Entonces comprendí el porqué de tantas amigas enfermas junto a sus familiares; comprendí los reclamos de personas que tienen que ir a Santa Marta y comprendí lo que me expresó un señor hoy: ‘¿En Santa Marta…? ¡Ay, mija… bastante bien estamos pa’ como estamos!’”, contó.

“Cómo puede ser que esto suceda, cómo puede ser tanta indolencia, a qué hay que esperar para resolver este problema y poner fin a una situación que atenta directamente contra la salud del pueblo”, cuestionó.

Si bien dijo conocer las dificultades “relacionadas con el combustible, los recursos, incluso la disponibilidad de fuerza laboral”, la periodista manifestó su convicción de que “este problema de la higiene en los poblados ‘se ha escapado de las manos’ por abandono, irresponsabilidad, incumplimiento del deber de los organismos e instituciones a los que les toca velar por esta situación”.

Pero también atribuyó la proliferación de basura y suciedad en Santa Marta a “la falta de sensibilidad y conciencia de todos, incluidos los vecinos”.

Los desechos se acumulan en la parte trasera del policlínico. A la izquierda, la entrada del círculo infantil de Santa Marta. Foto: Facebook/Regla Bárbara Llorente Querol

Recordó que “son recurrentes las informaciones y denuncias de vertederos (macros) en muchas ciudades” del país y también ha crecido el número de personas enfermas por arbovirosis, como el dengue, Zika, Oropouche y Chicungunya, además de hepatitis.

Al mismo tiempo, advirtió del alto grado de contagio de esas enfermedades y la carencia de los fármacos necesarios para tratarlas, a causa del desabastecimiento de medicinas en las farmacias, hospitales y otros centros de salud, lo que ha obligado a los cubanos a recurrir a “un mercado subterráneo que crece a la luz pública y que te rindes ante él o te rindes”.

“Cuando cae uno, caen muchos a su alrededor y, para nadie es un secreto, la escasez de medicamentos y recursos también en las instalaciones de asistencia sanitaria”, señaló.

Consideró insuficientes las acciones que se realizan para contrarrestar el problema actual, y alertó que, de no adoptarse “medidas urgentes”, puede llegarse a “una situación extrema que atente contra la salud y la vida”.

Llorente enunció algunas de las acciones que ejecutan las entidades implicadas, como visitas e inspecciones en centros de trabajo y viviendas para verificar la realización del autofocal para el control de los vectores, charlas, convocatorias a recogidas de basura, entre otras.

Pero advirtió categórica: “Todo eso cumplirá su objetivo cuando se haga una acción de ‘saneamiento’ urgente, con equipos, especialistas y brazos dispuestos a hacer”.

Y apuntó al Gobierno, Comunales, Salud Pública y ARENTUR (empresa especializada en la recogida de desechos sólidos), como los máximos responsables, al tiempo que llamó a buscar la colaboración de otros organismos del Estado, ante la escasez de combustible para hacer frente a “tanta demanda”.

Además, mostró preocupación por los pocos colectores de basura que vio durante su recorrido, lo que es parte importante del problema.

La incuestionable denuncia de Llorente incitó a decenas de personas, en su mayoría residentes en Santa Marta y la ciudad de Cárdenas, a compartir testimonios y opiniones sobre lo que está sucediendo con los desechos en esas localidades y en todas las provincias del país. Varios también postearon imágenes de otros basureros en sus barrios.

Un trabajador de Islazul en Varadero lamentó: “Santa Marta hoy es un desastre, no hay nadie que le interese, la unión con Cárdenas nos ha hecho mucho daño, no tenemos a nadie que nos represente, enfrentamos apagones de más de 24 horas, los peores de la provincia, y cómo les gustaba a los turistas hospedarse y pasear por aquí, pero hemos perdido todo, es muy triste”.

Captura de Facebook/Yirmara Torres Hernández

El perfil Vecinos de Cárdenas dijo: “Así, tal y como lo dices es, aquí en Cárdenas es igual. El problema es que no hay empleados en Comunales ahora, debido a que el hospital está lleno están recogieron los vertederos y ya lo han hecho, pero eso es momentáneo. En cualquier esquina hay un vertedero, sólo recogen por Calzada y Cristina, entonces la gente lo tira allí. Tienen que encontrar alguna solución porque con el intensivo de recoger en camiones es momentáneo y ya se ha visto, y las enfermedades siguen”.

“Santa Marta no, Cárdenas está peor: en cada cuadra un basurero, al lado del policlínico del Moncada, en fin, Cárdenas se ha convertido en un basurero. La gente enferma con ese virus que está duro que todavía no sabemos que es”, fue otro de los testimonios.

También la periodista Yirmara Torres Hernández, quien fue presidenta de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Matanzas, se hizo eco de la publicación de Llorente y la compartió en su perfil de Facebook con un concluyente enunciado: “Esta denuncia vale para cualquier poblado cubano… Así está casi Cuba completa…”.

