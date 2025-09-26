Encuentran sin vida a joven madre que estaba desaparecida en La Habana

Vídeos relacionados:

La joven madre Daily Acosta, reportada como desaparecida en La Güinera desde hacía dos días, fue hallada sin vida este viernes en una zona cercana al Parque Lenin, según confirmaron en las últimas horas medios independientes y allegados a la familia.

Durante las jornadas previas al hallazgo, vecinos, familiares y amigos se movilizaron intensamente, tanto en las calles como en redes sociales, en un esfuerzo colectivo por encontrarla.

Fuente: Captura de Facebook/Daily Acosta

Entre los mensajes difundidos, destacó el publicado por su pareja, Lázaro Ambert, quien expresó en Facebook:

“Dónde estás mi take, te extraño… vuelve que yo estoy aquí como siempre para dar el pecho por ti… recuerda que somos un equipo. No voy a dejar de buscarte aunque me vuelva loco en el intento, para mí vale la pena… te amo, vuelve mi sol”.

El desenlace de la búsqueda ha causado conmoción en la barriada habanera, localizada en el municipio Arroyo Naranjo, donde los vecinos se habían volcado solidariamente para apoyar a la familia.

Ahora, el dolor se transforma en reclamo: exigen justicia y esclarecimiento de las circunstancias en que murió Daily, quien deja dos hijas pequeñas huérfanas.

Hasta el cierre de esta nota, no han salido a la luz detalles que aporten claridad sobre las circunstancias de la desaparición ni tampoco sobre el trágico hallazgo.

El suceso ha reavivado la alarma social por la ausencia de datos oficiales sobre feminicidios en Cuba.

Diversas organizaciones independientes, como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba, han documentado más de 270 asesinatos de mujeres desde 2019.

Solo en 2024 registraron 55 casos, y en lo que va de 2025, más de 30.

A pesar del creciente número de casos, en Cuba no existe una tipificación legal del feminicidio ni protocolos públicos efectivos para la búsqueda de mujeres desaparecidas.

Activistas denuncian además la criminalización del activismo feminista y la falta de acceso a información oficial, lo que obliga a las comunidades a organizarse por cuenta propia frente a estas tragedias.

