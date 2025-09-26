Encuentran sin vida a joven madre que estaba desaparecida en La Habana

Vídeos relacionados:
La joven madre Daily Acosta, reportada como desaparecida en La Güinera desde hacía dos días, fue hallada sin vida este viernes en una zona cercana al Parque Lenin, según confirmaron en las últimas horas medios independientes y allegados a la familia.
Durante las jornadas previas al hallazgo, vecinos, familiares y amigos se movilizaron intensamente, tanto en las calles como en redes sociales, en un esfuerzo colectivo por encontrarla.
Entre los mensajes difundidos, destacó el publicado por su pareja, Lázaro Ambert, quien expresó en Facebook:
“Dónde estás mi take, te extraño… vuelve que yo estoy aquí como siempre para dar el pecho por ti… recuerda que somos un equipo. No voy a dejar de buscarte aunque me vuelva loco en el intento, para mí vale la pena… te amo, vuelve mi sol”.
El desenlace de la búsqueda ha causado conmoción en la barriada habanera, localizada en el municipio Arroyo Naranjo, donde los vecinos se habían volcado solidariamente para apoyar a la familia.
Ahora, el dolor se transforma en reclamo: exigen justicia y esclarecimiento de las circunstancias en que murió Daily, quien deja dos hijas pequeñas huérfanas.
Hasta el cierre de esta nota, no han salido a la luz detalles que aporten claridad sobre las circunstancias de la desaparición ni tampoco sobre el trágico hallazgo.
El suceso ha reavivado la alarma social por la ausencia de datos oficiales sobre feminicidios en Cuba.
Diversas organizaciones independientes, como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba, han documentado más de 270 asesinatos de mujeres desde 2019.
Solo en 2024 registraron 55 casos, y en lo que va de 2025, más de 30.
A pesar del creciente número de casos, en Cuba no existe una tipificación legal del feminicidio ni protocolos públicos efectivos para la búsqueda de mujeres desaparecidas.
Activistas denuncian además la criminalización del activismo feminista y la falta de acceso a información oficial, lo que obliga a las comunidades a organizarse por cuenta propia frente a estas tragedias.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios y desapariciones en Cuba
¿Cuál es la situación actual de los feminicidios en Cuba?
En Cuba, el número de feminicidios sigue en aumento, sin que el gobierno haya implementado medidas efectivas para su prevención. En lo que va de 2025, organizaciones independientes han documentado al menos 30 feminicidios, pero el Estado cubano no reconoce oficialmente el término ni ha tipificado el delito en su Código Penal. La falta de estadísticas oficiales y el silencio gubernamental agravan la situación, dejando a las víctimas y sus familias sin el apoyo necesario.
¿Cómo se organizan las comunidades en Cuba ante la falta de respuesta institucional?
Las comunidades en Cuba han tomado la iniciativa de organizarse por cuenta propia. Ante la inacción del Estado, familiares y vecinos recurren a redes sociales, medios independientes y grupos comunitarios para visibilizar casos de desapariciones y feminicidios. Estas acciones buscan suplir el vacío dejado por las autoridades y presionar por justicia y esclarecimiento de los casos.
¿Qué papel juegan las organizaciones feministas en Cuba ante los feminicidios?
Organizaciones como el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba desempeñan un papel crucial en la documentación y visibilización de feminicidios. Estas plataformas independientes recopilan datos, denuncian la falta de acción estatal y trabajan para mantener la atención pública sobre estos crímenes. A pesar de las dificultades, continúan abogando por la creación de políticas públicas que protejan a las mujeres y prevengan la violencia de género.
¿Qué desafíos enfrentan las familias de las víctimas en Cuba?
Las familias de las víctimas enfrentan múltiples desafíos, incluyendo la inacción de las autoridades y la falta de apoyo social y económico. La ausencia de protocolos efectivos para la búsqueda de desaparecidos y el silencio oficial dejan a las familias en una situación de angustia y desamparo. Además, las dificultades económicas agravan su situación, especialmente cuando las mujeres asesinadas eran el sostén de sus hogares.
¿Existen protocolos en Cuba para la búsqueda de mujeres desaparecidas?
En Cuba no existen protocolos públicos efectivos para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Esta carencia obliga a las comunidades a buscar por su cuenta a las personas desaparecidas, mientras que el Estado no ofrece canales de alerta inmediata ni coordinación institucional para estos casos, lo que incrementa el riesgo para las víctimas.
