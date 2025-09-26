Roban mascota en La Habana y piden rescate a sus propietarios

Vídeos relacionados:

Un caso de robo con extorsión se reportó en La Habana, donde entraron a una vivienda, sustrajeron varios equipos y además se llevaron una perrita, para luego exigir a los propietarios un rescate en divisas mediante plataformas como Zelle o Remitly.

Según la denuncia publicada en redes sociales por la dueña de la mascota, Zeny Sánchez García, el contacto para la extorsión se realizó a través de un número extranjero.

Pese al dolor que siente, García rechazó pagar, apelando a la solidaridad ciudadana y a la fe en que pueda ser recuperada sin tener que ceder a la presión de los delincuentes.

Los afectados compartieron el número 53359293 para recibir cualquier información que ayude a dar con el paradero de la perrita.

Caso similar

La Sociedad Protectora de Animales de Holguín denunció públicamente en julio el robo de una perrita ocurrido recientemente en esa ciudad oriental, un hecho que provocó indignación y solidaridad en redes sociales, donde se compartió la imagen del presunto autor.

Según la publicación realizada por la organización en su página oficial de Facebook, un joven —que aparentemente trabaja como vendedor de pan en bicicleta— violó una propiedad privada y sustrajo al animal de su hogar. En las imágenes difundidas, se ve al individuo montado en su bicicleta justo en el momento del incidente.

