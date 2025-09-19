Ofrecen 100 mil pesos para recuperar un “coppelita” robado en Guantánamo

Un joven de Guantánamo ofreció una recompensa de 100 mil pesos cubanos a quien aporte información que permita recuperar un “coppelita” robado, según un aviso publicado este viernes en redes sociales del internauta Enyer Produce.
La máquina de hacer helado robada fue sustraída la madrugada de este viernes, frente a la empresa cárnica de Guantánamo, y su dueño solicita ayuda ciudadana para su localización.
El afectado denunció que el hurto fue cometido por varias personas debido al peso del objeto sustraído. El denunciante, visiblemente afectado, grabó un video que circula en redes sociales donde pide a la población colaborar en la búsqueda del coppelita, e insiste en que el caso se vuelva viral para atraer la atención de las autoridades.
Según relató, el bien robado era fruto de un esfuerzo familiar destinado al sustento de su primo, estudiante de Medicina, y de la esposa de este, que trabaja como profesora.
“Es doloroso lo que está pasando aquí en Guantánamo, porque hay personas que no quieren trabajar y buscan dinero fácil robando”, expresó en la grabación.
El hecho ha causado indignación en la comunidad, donde se acumulan denuncias sobre recientes robos que han dejado a varias personas “en la ruina”. En redes sociales, usuarios llaman a compartir el video para aumentar las posibilidades de dar con los responsables y recuperar el coppelita.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de las autoridades policiales en este caso, aunque la situación ha reavivado la preocupación ciudadana por la creciente inseguridad en la zona.
Este tipo de ofrecimientos de recompensa se ha vuelto frecuente en Guantánamo tras el aumento de robos, en especial durante la noche.
Los habitantes expresan preocupación por la escasa iluminación pública y los pocos patrullajes policiales, que según ellos favorecen los hurtos.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para denunciar robos y alertar a la comunidad sobre delincuentes, debido a la desconfianza de la población en las autoridades.
Los ciudadanos utilizan estas plataformas para compartir videos de robos captados por cámaras de seguridad y buscar colaboración en la identificación de los ladrones.
Preguntas frecuentes sobre el robo del "coppelita" en Guantánamo y la inseguridad en Cuba
¿Qué es un "coppelita" y por qué es importante para el dueño?
Un "coppelita" es una máquina de hacer helado, y en este caso, era fundamental para el sustento de una familia en Guantánamo. El dueño del "coppelita" robado había invertido esfuerzo familiar en adquirirla, destinada al apoyo económico de su primo, un estudiante de Medicina, y de la esposa de este, profesora. La pérdida del aparato implica un golpe económico significativo para ellos.
¿Qué medidas están tomando los ciudadanos ante la creciente inseguridad en Cuba?
Los ciudadanos están ofreciendo recompensas económicas por información que ayude a recuperar bienes robados o identificar a los ladrones, debido a la desconfianza en la acción efectiva de las autoridades. Además, están utilizando redes sociales para difundir videos de robos y alertar a la comunidad, buscando generar presión pública y colaboración ciudadana.
¿Cómo ha influido la falta de respuesta de las autoridades en el aumento de robos en Cuba?
La inacción o lentitud de las autoridades ha fomentado una sensación de impunidad entre los delincuentes, lo que contribuye al aumento de los robos. Esta situación ha llevado a los ciudadanos a tomar medidas por su cuenta, como ofrecer recompensas y utilizar redes sociales para compartir evidencia de los delitos y pedir ayuda comunitaria.
¿Qué impacto tiene la crisis económica en la inseguridad en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha exacerbado la inseguridad al aumentar la incidencia de robos y hurtos. La falta de recursos, inflación y desabastecimiento llevan a algunos a buscar medios ilícitos para obtener bienes, mientras que la población en general se siente cada vez más vulnerable y desprotegida, tanto en sus hogares como en espacios públicos.
