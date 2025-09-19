Ofrecen 100 mil pesos para recuperar un “coppelita” robado en Guantánamo

Un joven de Guantánamo ofreció una recompensa de 100 mil pesos cubanos a quien aporte información que permita recuperar un “coppelita” robado, según un aviso publicado este viernes en redes sociales del internauta Enyer Produce.

La máquina de hacer helado robada fue sustraída la madrugada de este viernes, frente a la empresa cárnica de Guantánamo, y su dueño solicita ayuda ciudadana para su localización.

El afectado denunció que el hurto fue cometido por varias personas debido al peso del objeto sustraído. El denunciante, visiblemente afectado, grabó un video que circula en redes sociales donde pide a la población colaborar en la búsqueda del coppelita, e insiste en que el caso se vuelva viral para atraer la atención de las autoridades.

Según relató, el bien robado era fruto de un esfuerzo familiar destinado al sustento de su primo, estudiante de Medicina, y de la esposa de este, que trabaja como profesora.

“Es doloroso lo que está pasando aquí en Guantánamo, porque hay personas que no quieren trabajar y buscan dinero fácil robando”, expresó en la grabación.

El hecho ha causado indignación en la comunidad, donde se acumulan denuncias sobre recientes robos que han dejado a varias personas “en la ruina”. En redes sociales, usuarios llaman a compartir el video para aumentar las posibilidades de dar con los responsables y recuperar el coppelita.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la intervención de las autoridades policiales en este caso, aunque la situación ha reavivado la preocupación ciudadana por la creciente inseguridad en la zona.

Este tipo de ofrecimientos de recompensa se ha vuelto frecuente en Guantánamo tras el aumento de robos, en especial durante la noche.

Los habitantes expresan preocupación por la escasa iluminación pública y los pocos patrullajes policiales, que según ellos favorecen los hurtos.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para denunciar robos y alertar a la comunidad sobre delincuentes, debido a la desconfianza de la población en las autoridades.

Los ciudadanos utilizan estas plataformas para compartir videos de robos captados por cámaras de seguridad y buscar colaboración en la identificación de los ladrones.

