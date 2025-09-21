Dos cubanos con antecedentes por tráfico de drogas serán deportados de EE.UU.

Vídeos relacionados:
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron esta semana a dos inmigrantes ilegales cubanos con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos graves.
Miguel Cabrera y Ernesto Rodríguez Cotilla fueron arrestados en sendos operativos migratorios efectuados por las oficinas de ICE de San Diego y Nueva Orleans, y están en espera de ser deportados.
Cabrera, de 68 años, tiene antecedentes penales por transporte y venta de sustancias narcóticas y controladas, agresión y vandalismo.
Publicaciones de ICE en la red social X advirtieron que el ciudadano cubano permanecerá en custodia a la espera de la decisión de deportación por un juez de inmigración. “La seguridad pública exige que los reincidentes como este sean expulsados de nuestras comunidades”, subrayó la agencia.
Por su parte, ICE New Orleans informó el arresto de Rodríguez, con un prontuario delictivo que incluye tráfico de drogas, posesión de cocaína, robo, intrusión en una propiedad, fraude, posesión de equipamiento para narcóticos y posesión de propiedad robada.
Los casos de Cabrera y Rodríguez se suman al creciente número de cubanos con historial delictivo detenidos por ICE en varios estados de EE.UU. en las últimas semanas, los cuales ya han sido deportados o están en espera de su expulsión del país.
Ambos inmigrantes podrían ser deportados a terceros países de no ser admitidos por el régimen de La Habana, que se niega a recibir a cubanos con antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017.
La administración del presidente Donald Trump ha expulsado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países, en medio de denuncias por detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal.
En junio pasado, la Corte Suprema anuló restricciones judiciales previas y dio luz verde a la Casa Blanca para deportar a inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos destinos donde corren riesgos de tortura o muerte.
Previo a la decisión del Tribunal Supremo, dos cubanos con extenso prontuario criminal ya habían sido enviados a Sudán del Sur, mientras que otro fue deportado al Reino de Esuatini en julio. Un número no revelado de ciudadanos de la isla han sido llevados a México.
Esta semana se conoció que Adermis Wilson González, el cubano que protagonizó el secuestro de un avión en 2003 desde la Isla de la Juventud, fue finalmente deportado a México, luego de permanecer detenido casi tres meses en un centro de inmigración de ICE en Texas. El gobierno cubano se negó a recibirlo, según informó el sitio CaféFuerte.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de cubanos con antecedentes penales en EE.UU.
¿Por qué serán deportados Miguel Cabrera y Ernesto Rodríguez Cotilla?
Serán deportados debido a sus antecedentes penales por tráfico de drogas y otros delitos graves. Miguel Cabrera tiene antecedentes por transporte y venta de narcóticos, así como agresión y vandalismo, mientras que Ernesto Rodríguez Cotilla ha sido arrestado por tráfico de drogas, posesión de cocaína, robo, fraude y más. La política de deportación de EE.UU. se enfoca en inmigrantes con antecedentes delictivos.
¿Qué sucede si Cuba no acepta a los deportados con antecedentes penales?
EE.UU. deporta a estos inmigrantes a terceros países si Cuba no los acepta. La administración ha comenzado a enviar a cubanos con antecedentes penales a países como Sudán del Sur y el Reino de Esuatini, debido a la negativa del régimen cubano a recibir a ciudadanos con condenas penales o que salieron de Cuba antes de 2017.
¿Cómo afecta la política de deportación de la administración Trump a los cubanos en EE.UU.?
La política de "tolerancia cero" de la administración Trump ha intensificado las deportaciones de cubanos con antecedentes penales. Se han registrado más de 149,000 detenciones de inmigrantes indocumentados en siete meses, y un número significativo de cubanos con antecedentes delictivos han sido arrestados y enfrentan deportación. Esta política ha generado tensión y preocupación en la comunidad cubana en EE.UU.
¿Cuál es el proceso que enfrentan los cubanos detenidos por ICE antes de ser deportados?
Los detenidos son puestos bajo custodia de ICE y esperan una decisión de un juez de inmigración. Este proceso puede incluir la revisión de sus casos y la verificación de su historial delictivo. Si un país no acepta al deportado, ICE puede optar por enviarlo a un tercer país. Las decisiones judiciales recientes han facilitado estas deportaciones a países alternativos.
