Dos cubanos con antecedentes por tráfico de drogas serán deportados de EE.UU.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron esta semana a dos inmigrantes ilegales cubanos con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos graves.

Miguel Cabrera y Ernesto Rodríguez Cotilla fueron arrestados en sendos operativos migratorios efectuados por las oficinas de ICE de San Diego y Nueva Orleans, y están en espera de ser deportados.

Cabrera, de 68 años, tiene antecedentes penales por transporte y venta de sustancias narcóticas y controladas, agresión y vandalismo.

Publicaciones de ICE en la red social X advirtieron que el ciudadano cubano permanecerá en custodia a la espera de la decisión de deportación por un juez de inmigración. “La seguridad pública exige que los reincidentes como este sean expulsados de nuestras comunidades”, subrayó la agencia.

Por su parte, ICE New Orleans informó el arresto de Rodríguez, con un prontuario delictivo que incluye tráfico de drogas, posesión de cocaína, robo, intrusión en una propiedad, fraude, posesión de equipamiento para narcóticos y posesión de propiedad robada.

Los casos de Cabrera y Rodríguez se suman al creciente número de cubanos con historial delictivo detenidos por ICE en varios estados de EE.UU. en las últimas semanas, los cuales ya han sido deportados o están en espera de su expulsión del país.

Ambos inmigrantes podrían ser deportados a terceros países de no ser admitidos por el régimen de La Habana, que se niega a recibir a cubanos con antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017.

La administración del presidente Donald Trump ha expulsado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países, en medio de denuncias por detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal.

En junio pasado, la Corte Suprema anuló restricciones judiciales previas y dio luz verde a la Casa Blanca para deportar a inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos destinos donde corren riesgos de tortura o muerte.

Previo a la decisión del Tribunal Supremo, dos cubanos con extenso prontuario criminal ya habían sido enviados a Sudán del Sur, mientras que otro fue deportado al Reino de Esuatini en julio. Un número no revelado de ciudadanos de la isla han sido llevados a México.

Esta semana se conoció que Adermis Wilson González, el cubano que protagonizó el secuestro de un avión en 2003 desde la Isla de la Juventud, fue finalmente deportado a México, luego de permanecer detenido casi tres meses en un centro de inmigración de ICE en Texas. El gobierno cubano se negó a recibirlo, según informó el sitio CaféFuerte.

