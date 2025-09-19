Robo con violencia deja herido a un custodio en La Habana

Vídeos relacionados:
Un custodio del Castillo de la Punta, en La Habana, resultó herido tras ser víctima de un violento asalto en la madrugada de este domingo, según denunciaron usuarios en redes sociales.
El hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando el trabajador, un hombre mayor que custodiaba el inmueble en proceso de restauración, fue atacado por delincuentes que entraron al lugar con el objetivo de robar.
De acuerdo con el testimonio compartido por el usuario de Facebook Guillermo Cruz Peralta, el custodio llegó tambaleándose y desorientado al sitio donde él se encontraba, con la cabeza llena de heridas y signos de haber sido golpeado brutalmente.
Los asaltantes le habrían robado una pulidora y otras pertenencias personales, dejándolo malherido en el suelo. “Lo dejaron golpeado, como si su vida valiera menos que una herramienta”, lamentó Cruz Peralta en su publicación.
El usuario de Facebook Adelth Bonne Gamboa compartió una imagen donde se aprecia el rostro ensangrentado del anciano, con múltiples lesiones que confirman la violencia del ataque. “Es un horror tras otro lo que se vive en esta isla”, escribió.
El Castillo de la Punta, ubicado en el Malecón habanero, es una fortaleza colonial que actualmente se encuentra en proceso de restauración, y carece de las condiciones de seguridad necesarias para proteger tanto a su personal como al patrimonio.
Este tipo de sucesos se han vuelto cada vez más frecuentes en la capital cubana, donde la inseguridad ciudadana se agudiza ante la crisis económica y el deterioro de los servicios públicos.
En enero de este año, siete delincuentes fueron arrestados por la policía tras robar en un agromercado privado en Santiago de las Vegas, en el municipio habanero de Boyeros.
En aquella ocasión, los ladrones neutralizaron al custodio del lugar y sustrajeron varios sacos de arroz y una gran cantidad de productos cárnicos, según informó una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Minint).
Preguntas frecuentes sobre la inseguridad en Cuba
¿Qué ocurrió en el Castillo de la Punta en La Habana?
Un custodio fue herido durante un robo violento en el Castillo de la Punta, La Habana. Los delincuentes atacaron al custodio durante la madrugada para robar herramientas y otras pertenencias personales. Este incidente refleja la creciente inseguridad en la capital cubana.
¿Cómo está afectando la crisis económica a la seguridad en Cuba?
La crisis económica ha contribuido a un aumento en la delincuencia en Cuba. La falta de recursos y el deterioro de los servicios públicos han llevado a un incremento en los delitos menores, como robos y asaltos, especialmente en áreas urbanas como La Habana.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas ante el aumento de la criminalidad?
Las autoridades cubanas han sido criticadas por su ineficacia en abordar la creciente inseguridad. Aunque han realizado algunos arrestos en casos específicos, la percepción general es que la respuesta policial es insuficiente y lenta, lo que ha llevado a un aumento en la frustración y la desconfianza en la población.
¿Cómo están reaccionando los ciudadanos cubanos ante la inseguridad?
Los ciudadanos cubanos están utilizando las redes sociales para denunciar delitos y exigir una respuesta más efectiva por parte de las autoridades. Esta acción refleja la desesperación de la población ante la falta de seguridad y la ineficacia de las medidas oficiales.
