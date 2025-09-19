Robo con violencia deja herido a un custodio en La Habana

Vídeos relacionados:

Un custodio del Castillo de la Punta, en La Habana, resultó herido tras ser víctima de un violento asalto en la madrugada de este domingo, según denunciaron usuarios en redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando el trabajador, un hombre mayor que custodiaba el inmueble en proceso de restauración, fue atacado por delincuentes que entraron al lugar con el objetivo de robar.

Custodio herido tras el robo

De acuerdo con el testimonio compartido por el usuario de Facebook Guillermo Cruz Peralta, el custodio llegó tambaleándose y desorientado al sitio donde él se encontraba, con la cabeza llena de heridas y signos de haber sido golpeado brutalmente.

Los asaltantes le habrían robado una pulidora y otras pertenencias personales, dejándolo malherido en el suelo. “Lo dejaron golpeado, como si su vida valiera menos que una herramienta”, lamentó Cruz Peralta en su publicación.

El usuario de Facebook Adelth Bonne Gamboa compartió una imagen donde se aprecia el rostro ensangrentado del anciano, con múltiples lesiones que confirman la violencia del ataque. “Es un horror tras otro lo que se vive en esta isla”, escribió.

El Castillo de la Punta, ubicado en el Malecón habanero, es una fortaleza colonial que actualmente se encuentra en proceso de restauración, y carece de las condiciones de seguridad necesarias para proteger tanto a su personal como al patrimonio.

Este tipo de sucesos se han vuelto cada vez más frecuentes en la capital cubana, donde la inseguridad ciudadana se agudiza ante la crisis económica y el deterioro de los servicios públicos.

En enero de este año, siete delincuentes fueron arrestados por la policía tras robar en un agromercado privado en Santiago de las Vegas, en el municipio habanero de Boyeros.

En aquella ocasión, los ladrones neutralizaron al custodio del lugar y sustrajeron varios sacos de arroz y una gran cantidad de productos cárnicos, según informó una fuente vinculada al Ministerio del Interior (Minint).

