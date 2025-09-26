Roban celular al chofer de uno de los autos involucrados en aparatoso accidente de tránsito en La Habana

El aparatoso accidente de tránsito ocurrido este jueves en la intersección de 70 y 19, en el municipio Playa, La Habana, dejó varios heridos y escenas de tensión que terminaron con un hecho insólito, cuando se dieron cuenta del robo del celular al chofer de uno de los vehículos implicados.
De acuerdo con testigos, un jeep de pasajeros no respetó la señal de pare y chocó contra una camioneta Mitsubishi blanca, que dio al menos dos vueltas en el aire antes de volcarse en medio de la vía.
Las imágenes difundidas en Facebook muestran la camioneta completamente volcada, rodeada de curiosos, mientras algunos pasajeros del jeep eran atendidos tras salir despedidos por el impacto. El conductor de la camioneta, aunque golpeado, consiguió salir por sus propios medios.
En medio del caos y la confusión, un vecino que grababa denunció que al chofer del vehículo volcado le sustrajeron su teléfono. “Ahí robaron el celular al conductor, esto es rápido”, se escucha decir en el video publicado por el usuario Alexander Ríos Cruz.
El accidente ocurrió en una intersección donde, según relataron vecinos, el semáforo no funcionaba debido a un apagón eléctrico, lo que habría contribuido al siniestro.
Las ambulancias tardaron unos 15 minutos en llegar al lugar y trasladaron a varios heridos a hospitales cercanos. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un parte oficial con el número exacto de lesionados ni su estado de salud, aunque no se reportan fallecidos.
Este nuevo siniestro se suma a la larga lista de accidentes de tránsito que marcan la vida diaria en la capital cubana, donde la precariedad de la infraestructura vial, la falta de electricidad en los semáforos y las imprudencias al volante siguen cobrando víctimas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.