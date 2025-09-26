EE.UU. deporta a Cuba 136 migrantes; cuatro quedaron bajo investigación

Vídeos relacionados:

Estados Unidos deportó este jueves a un grupo de 136 migrantes cubanos, en lo que constituye la novena operación de este tipo en 2025 desde territorio estadounidense. La devolución se realizó por vía aérea, como parte de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.

Según informó el Ministerio del Interior (MININT), el grupo estuvo compuesto por 125 hombres y 11 mujeres. De ellos, cuatro fueron entregados al órgano de investigación por estar presuntamente implicados en hechos delictivos cometidos antes de salir de la isla.

Con este vuelo, suman 37 operaciones de deportación desde distintas naciones de la región en lo que va de año, con 1.140 personas devueltas a Cuba, de las cuales 999 proceden de Estados Unidos, según datos oficiales.

Las autoridades cubanas reiteraron su "compromiso con una migración regular, segura y ordenada", al tiempo que advirtieron sobre los riesgos que implican las salidas ilegales del país, tanto para la vida de los migrantes como para la estabilidad social.

Este vuelo ocurre a solo unas semanas del anterior, cuando un avión con 161 personas arribó a La Habana en medio de un clima de hermetismo informativo, y con la sospecha de que entre los repatriados se encontraba la exjueza Melody González Pedraza.

La deportación de González, sin embargo, fue confirmada este jueves tras pasar 484 días detenida en varios centros de ICE en Estados Unidos. Su llegada en mayo de 2024 generó rechazo entre la comunidad cubana en el exilio por su historial represivo como expresidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada, en Villa Clara.

González firmó sentencias de prisión contra jóvenes manifestantes, en procesos cuestionados por la falta de garantías legales y el uso de confesiones obtenidas bajo presión. Su nombre figuraba en la lista de represores elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

La reciente confirmación de su deportación reavivó el debate sobre la responsabilidad moral y legal de exfuncionarios del régimen que buscan refugio en el extranjero. El abogado Santiago Alpízar, de la organización Cuba Demanda, declaró al medio Martí Noticias que "ella víctima no es. A ella no le va a pasar absolutamente nada a su regreso a Cuba".

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2025, las deportaciones de migrantes cubanos se han intensificado, aunque estos vuelos comenzaron a ejecutarse nuevamente durante la administración de Joe Biden, tras años de suspensión.

