Cubano denuncia haber sufrido un infarto en celda de castigo en centro de detención en Texas

El inmigrante cubano Ernesto Martínez Feria denunció que sufrió un infarto mientras permanecía en una celda de castigo en un centro de detención en El Paso, Texas, tras haber iniciado una huelga de hambre de 12 días.

De acuerdo con el reporte y entrevistas exclusivas ofrecidas a Univisión, Martínez ya había declarado previamente que fue golpeado por agentes migratorios por negarse a cruzar la frontera hacia México.

En una conversación difundida por el medio, al ser preguntado si el infarto ocurrió en la celda de castigo, Martínez respondió “sí”, y añadió que se siente débil y en proceso de recuperación. Indicó que recibe pastillas para controlar la presión y la pulsación.

El cubano sostuvo, además, que padeció un primer infarto en Alligator Alcatraz, en Florida, y dos en el centro de procesamiento de El Paso.

En su testimonio inicial, dijo que agentes lo golpearon cuando se negó a cruzar hacia México para ser deportado.

El caso se suma a otras quejas en el mismo centro. Henry Mantilla, otro migrante que afirma llevar casi cuatro meses detenido en El Paso tras pedir asilo, denunció que guardias lo agredieron en medio de una discusión de la que dice no haber formado parte.

Relató golpes en la cabeza, moretones y arañazos, así como su traslado a celda de castigo y el inicio de una huelga de hambre de cuatro días. Asegura que no ha sido atendido por un médico porque “no hay reporte médico” mientras está castigado.

En paralelo, se reportó que en un centro de detención en Luisiana hay al menos 15 migrantes en huelga de hambre, según la misma cobertura.

Semanas atrás, el propio Ernesto Martínez había mostrado su traslado del centro de detención a la frontera para ser deportado. El cubano, que llevaba décadas en Estados Unidos, documentó el recorrido y cómo fue tratado por los agentes.

Junto a otro cubano, contó que las autoridades les dijeron que tenían orden final de deportación.

Los agentes que los escoltaban a la frontera entraron en una van, les quitaron el teléfono y se perdió la comunicación.

En enero pasado, el Gobierno de México anunció que aceptaría la recepción de migrantes cubanos deportados por Estados Unidos, que no pueden ser enviados directamente a su país de origen.

Esta medida se suma a la aceptación de migrantes de otras nacionalidades, como nicaragüenses, haitianos y hondureños.

