Cubano con I-220A detenido en su trabajo aún no conoce a su bebé recién nacido

El drama de los cubanos con procesos migratorios abiertos en Estados Unidos continúa agravándose.

El último caso es el de Harold Luis Navarro, un migrante con estatus I-220A que fue detenido en Arizona tras concluir su jornada laboral instalando paneles solares y volver a casa.

Navarro, natural de Camagüey, no tenía antecedentes penales y contaba con un permiso de trabajo válido hasta 2029, sin embargo, el 29 de agosto, según relató su esposa, enfrentó su audiencia final de asilo desde detención y perdió el caso.

Actualmente, tiene una orden de deportación y permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de detención de Florence, Arizona.

Su arresto ha tenido consecuencias devastadoras en lo personal y familiar: su esposa dio a luz mientras él estaba ya encarcelado y hasta la fecha no ha podido conocer a su bebé recién nacido.

Las autoridades migratorias no han aprobado una visita, lo que incrementa el dolor de la familia.

Captura de Facebook / Javier Díaz

El periodista Javier Díaz, de Univisión 23, quien ha estado siguiendo estos procesos, compartió el caso en Facebook y pidió empatía hacia estas familias, recordando que la mayoría de los migrantes no son criminales y que hacer públicos estos episodios es una forma de darles apoyo.

Una tendencia preocupante contra cubanos con I-220A

El caso de Harold no es aislado.

En los últimos meses, al menos tres cubanos con I-220A han sido detenidos por ICE en distintos estados, lo que ha generado temor y desconcierto en la comunidad migrante.

El habanero Yasmani Guía Pablo, conductor de Lyft en Texas, fue arrestado en el condado de Williamson después de que un oficial lo acusara de manejar bajo los efectos de sustancias, sin pruebas de alcoholemia ni exámenes de laboratorio.

Su esposa sostiene que fue un arresto arbitrario, pues él no consume alcohol y dedica su vida a la iglesia.

Otro caso es el del pastor pinareño Michel Roque Armas, quien acudió a una cita rutinaria con ICE en San Antonio, Texas, y terminó detenido pese a que tenía audiencia programada para 2027.

Un juez posteriormente le dictó orden de deportación.

Más recientemente, en Miami, Rubén del Valle fue arrestado dentro de un tribunal en septiembre, justo después de que un juez desestimara su caso migratorio.

Ahora espera hasta el 15 de octubre para poder apelar, de lo contrario, será deportado.

Inseguridad jurídica y temor en la comunidad cubana

Estos incidentes refuerzan la percepción de que los cubanos con estatus I-220A -un documento que les permite estar en libertad mientras sus casos migratorios avanzan- enfrentan un escenario cada vez más incierto y arbitrario.

Se estima que más de 380 mil cubanos se encuentran bajo este estatus en Estados Unidos y, según activistas y abogados, la falta de transparencia en los procesos, junto a las detenciones repentinas y las órdenes de deportación, han generado un clima de inseguridad jurídica que golpea con dureza a familias que habían empezado a construir una vida.

Mientras Harold sigue detenido, su esposa cuida sola a su bebé recién nacido, esperando que ICE permita al menos un encuentro entre padre e hijo, aunque la incertidumbre pesa sobre la familia y sobre miles de cubanos que temen estar en la misma situación en cualquier momento.

