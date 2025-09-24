Madre de cubano deportado por ICE pide su regreso a Cuba: "Mi hijo estaba enfermo"

Vídeos relacionados:

Maidelin Bolaño Aguado, madre del cubano Henry Negrín Bolaño, pidió ayuda a través de varios correos enviados a CiberCuba para que su hijo pueda regresar a la isla, tras haberse informado de su deportación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En sus mensajes, asegura que su hijo padecía problemas mentales y rechaza que se le trate como a un criminal.

“Mi hijo no es ningún criminal. Mi hijo estaba enfermo de los nervios, estuvo cuatro veces en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos. No estoy de acuerdo con que me deporten mi hijo para otros países, él es cubano y quiero reclamarlo”, escribió.

Henry Negrín, de 33 años, fue deportado desde Nueva Orleans el 20 de septiembre, según informó ICE en su cuenta oficial de X, luego de cumplir una condena de cinco años por un delito de agresión cometido bajo “trastorno emocional extremo”. Antes de su deportación, fue fichado por “retención de inmigración” en el condado de Clay, Indiana. ICE no especificó a qué país fue deportado.

Sin embargo, pese a la información oficial difundida por la agencia, la madre sostiene que su hijo aún no ha sido expulsado del territorio estadounidense. “Mi hijo está en los límites de México y EE.UU. en inmigración, esas noticias fueron falsas, no me lo han deportado”, aseguró en uno de sus mensajes enviados a este medio.

En otro explicó que no sabía cómo proceder para reclamar a su hijo ni si el gobierno cubano lo aceptaría de regreso. “Tampoco estoy de acuerdo que me lo manden para ningún otro país. Henry es de Cuba y quiero reclamar mi hijo. No sé si el gobierno cubano está de acuerdo o no en aceptar los cubanos deportados, pero quiero mi hijo en Cuba. Quiere ayuda para reclamar mi hijo”, escribió. La mujer compartió su número de teléfono para recibir orientación.

Lo más leído hoy:

La deportación de Henry Negrín ocurre en un contexto en el que Estados Unidos ha intensificado su política de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. En junio pasado, la Corte Suprema de EE.UU. avaló que la administración del presidente Donald Trump pueda reanudar deportaciones a terceros países, incluso sin necesidad de evaluar si los migrantes corren riesgos de persecución o tortura en esos destinos.

Desde entonces, ICE ha ejecutado deportaciones de ciudadanos cubanos hacia países como Esuatini, Sudán del Sur, Uganda, El Salvador y México, cuando Cuba se ha negado a recibir a sus nacionales con historial criminal.

Uno de los casos más recientes fue el del cubano Adermis Wilson González, condenado por el secuestro de un avión en 2003, quien fue deportado a México después de cumplir 20 años de prisión en Estados Unidos. También se ha conocido la expulsión de un cubano identificado como C.R.L., con antecedentes por fraude bancario, que fue deportado a ese mismo país tras meses de espera en un centro de detención, al no ser aceptado por el gobierno cubano.

Aunque en declaraciones oficiales La Habana ha asegurado que está dispuesta a recibir a sus ciudadanos deportados, múltiples fallos judiciales y casos concretos revelan que existen rechazos selectivos, especialmente cuando se trata de personas con condenas previas, lo que deja a muchos migrantes atrapados en un limbo legal o expuestos a ser enviados a naciones donde no tienen vínculos familiares ni garantías de protección.

En su mensaje final, Maidelin Bolaño reiteró su pedido: “Quiero mi hijo de vuelta en Cuba, por favor. Soy su mamá. Ayuda”.

Preguntas frecuentes sobre la deportación de cubanos por ICE