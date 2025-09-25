Juez no se presenta a audiencia en Eswatini por caso de cubano y otros migrantes deportados por EE.UU.

Protestas en Eswatini contra deportaciones de Trump a ese país

Un juez en Eswatini no se presentó este jueves a una audiencia judicial programada para revisar la detención prolongada de cuatro migrantes —incluido un ciudadano cubano— deportados por Estados Unidos al pequeño país del sur de África.

El caso, impulsado por varias organizaciones sin fines de lucro, cuestiona la legalidad de la detención sin cargos de los hombres originarios de Cuba, Laos, Vietnam y Yemen, quienes fueron enviados a Eswatini en julio como parte del programa de deportación a terceros países implementado por la administración de Donald Trump, informó AP.

Los abogados estadounidenses de los detenidos denuncian que sus clientes llevan más de dos meses en prisión sin acceso a representación legal, recluidos en la prisión de máxima seguridad más estricta del país africano.

El juez Titus Mlangeni, encargado del caso, no compareció en la audiencia, y las autoridades no ofrecieron explicación alguna por su ausencia.

Activistas que protestan frente a la embajada de Estados Unidos en esa nación han acusado al sistema judicial de Eswatini de aplicar tácticas dilatorias para evitar el escrutinio internacional.

“Esto es parte de un patrón de evasión institucional para impedir la revisión legal del caso”, denunció Zakhithi Sibandze, coordinador nacional de la organización Swaziland Rural Women’s Assembly.

En total, cinco hombres fueron deportados inicialmente a Eswatini. Uno de ellos, de nacionalidad jamaicana, fue repatriado a su país de origen el pasado fin de semana.

Desde julio, Estados Unidos ha deportado a más de 30 personas a diferentes países africanos bajo este nuevo programa. Las autoridades estadounidenses describieron a los deportados como “criminales peligrosos” que ya cumplieron condena por delitos graves, incluidos homicidios.

Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos han cuestionado duramente esta política por trasladar a migrantes a países con regímenes autoritarios, donde podrían ser privados de sus derechos básicos, como el acceso a abogados o un juicio justo.

Eswatini —conocida anteriormente como Suazilandia— es una de las últimas monarquías absolutas del mundo, donde el rey gobierna por decreto. El país ha sido señalado por violaciones a los derechos humanos y falta de garantías judiciales.

Entre los migrantes que Estados Unidos pretende deportar a Eswatini se encuentra también el cubano Kilmar Abrego García, según fuentes oficiales.

Consultada sobre el proceso judicial, la portavoz del gobierno de Eswatini, Thabile Mdluli, se negó a hacer comentarios, alegando que se trata de un caso en curso.