La Policía organiza acto político para entregar siete motos robadas en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

En un nuevo intento por exhibir como un logro lo que debería ser una obligación elemental, la Policía organizó en Santiago de Cuba un acto político para devolver siete motocicletas y piezas recuperadas tras una investigación sobre robos en la provincia.

Foto: Facebook / Tocororo Cubano

Foto: Facebook / Tocororo Cubano

El evento, enmarcado en la llamada Jornada Nacional contra el delito y las ilegalidades, fue difundido en Facebook por el perfil oficialista Tocororo Cubano.

Foto: Facebook / Tocororo Cubano

El autor de la información celebró la devolución de los vehículos como si se tratara de una hazaña extraordinaria, felicitando a los "valerosos combatientes" del Ministerio del Interior (MININT) y al pueblo que colaboró en la operación.

Captura de Facebook / Tocororo Cubano

Una ola delictiva que desborda a la Policía

Los robos de motocicletas se han convertido en un problema creciente en Santiago de Cuba y otras provincias del país.

Hace apenas unas semanas, el propio MININT informó haber desarticulado una banda dedicada al robo y desmantelamiento de motos, las cuales luego eran vendidas en piezas en el mercado negro.

De acuerdo con los reportes, los delincuentes actuaban con impunidad: se apropiaban de vehículos mal estacionados o sin protección, y en cuestión de horas los desarmaban para borrar su rastro.

Solo tras múltiples denuncias de las víctimas y registros domiciliarios la Policía logró recuperar algunas de las motos sustraídas.

La devolución de siete motocicletas en un acto público no puede ocultar el trasfondo: los casos de robos con violencia y asaltos en la provincia se multiplican.

A finales de junio, un joven motorista de Santiago de Cuba fue asaltado en la rotonda de la carretera del Morro y perdió la moto con la que trabajaba.

Tres meses después, no hay reportes de que el vehículo haya aparecido.

Actos políticos en lugar de soluciones reales

Lejos de ofrecer respuestas concretas sobre el repunte de la delincuencia, la Policía cubana ha convertido en espectáculo político lo que debería ser una función ordinaria: devolver bienes a sus propietarios.

Estos actos incluyen discursos, presencia de autoridades y cobertura mediática, en una estrategia que intenta proyectar eficiencia en medio de crecientes críticas por la falta de seguridad.

Los propios ciudadanos han expresado su inconformidad en redes sociales.

"De mil aparece una", comentó un internauta en relación con la baja tasa de recuperación de bienes robados. Otro fue más directo: "¿Ahora también es noticia que por una vez en la vida hagan su trabajo?".

Estos cuestionamientos no son aislados.

La población percibe una contradicción: mientras la criminalidad aumenta, los operativos policiales se convierten en ceremonias propagandísticas, más útiles para lavar la imagen del régimen que para resolver la inseguridad diaria.

Inseguridad en aumento y falta de confianza

El auge de los robos y la violencia ha generado un clima de inseguridad que golpea especialmente a quienes dependen de motocicletas para trabajar, como taxistas informales y repartidores.

La pérdida de un vehículo significa la pérdida inmediata de ingresos en un país donde el transporte público es insuficiente y colapsado.

La falta de datos oficiales sobre el número real de delitos agrava la desconfianza ciudadana.

Mientras las denuncias se multiplican en redes sociales, los medios estatales prefieren resaltar actos como el de Santiago, ocultando que la mayoría de los objetos robados nunca se recuperan.

En este contexto, la devolución de siete motos no es motivo de celebración, sino la muestra de un sistema policial que actúa de manera reactiva, sin estrategias claras para frenar la criminalidad.

Lo que para las autoridades se presenta como un éxito, para muchos cubanos es solo una prueba más de que la inseguridad se ha convertido en una rutina diaria.

Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y actos políticos en Santiago de Cuba