Sale de servicio unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez del Mariel

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció que la unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez, del Mariel, salió de servicio este viernes a las 8:53 am.

La causa, según la nota compartida en Facebook, fue la contaminación del aceite y vibraciones en la bomba de agua alimentar.

La nota oficial fue escueta y no ofreció detalles sobre los trabajos de reparación ni un estimado de cuándo podría el bloque reincorporarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La salida de esta unidad se produce en medio de una de las jornadas más críticas que atraviesa el sistema eléctrico cubano.

La UNE pronosticó que durante el horario pico nocturno, la demanda alcanzará los 3,550 megavatios (MW), mientras la disponibilidad solo llegará a 1,950 MW, lo que provocará un déficit de 1,600 MW y afectaciones reales al servicio de hasta 1,670 MW.

La situación se agrava por los problemas en otras centrales: la unidad 2 de la CTE Felton se encuentra fuera de servicio por averías, mientras que tres bloques de las CTE Santa Cruz del Norte y Carlos Manuel de Céspedes están en mantenimiento.

Además, limitaciones térmicas mantienen 492 MW fuera de operación y la falta de combustible y lubricantes afecta a 56 centrales de generación distribuida (460 MW fuera de servicio), sumando otros 153 MW indisponibles.

Hace unas dos semanas, la UNE informó que la unidad 8 de la termoeléctrica del Mariel quedó sincronizada con el SEN como parte de un intento de aliviar la crisis de apagones.

También se trabajaba en el arranque de motores Fuel de la planta, destinados a sumarse al sistema de manera inmediata, pero la persistente indisponibilidad de bloques como la 6 evidencia que los esfuerzos resultan insuficientes ante la precariedad estructural y la escasez de recursos.

Los apagones prolongados siguen afectando la vida cotidiana de millones de cubanos, y la falta de planificación y mantenimiento del sistema eléctrico refleja la responsabilidad directa del gobierno en la prolongación de esta situación.

La salida de servicio de este nuevo bloque pone en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico cubano y la incapacidad del gobierno para garantizar un suministro confiable, manteniendo a millones de ciudadanos en una constante incertidumbre frente a los apagones.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba