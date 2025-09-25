Apagones en Cuba hoy: Déficit de generación superará los 1,700 MW

Vídeos relacionados:

Cuba enfrenta este jueves 25 de septiembre otra jornada marcada por los apagones generalizados, con un déficit de generación que, según la Unión Eléctrica (UNE), sobrepasará los 1,700 megawatts (MW) en el horario pico.

La crisis eléctrica, que ya se prolonga sin soluciones reales, mantiene a millones de cubanos en la oscuridad durante casi todo el día, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana y la economía.

La UNE reveló que el miércoles el servicio estuvo afectado las 24 horas, prolongándose los cortes incluso durante la madrugada de hoy. La máxima afectación fue de 1,686 MW a las 8:50 pm, prácticamente un colapso del sistema eléctrico nacional.

Este jueves, a las 6:00 am, la disponibilidad total del SEN era de 1,910 MW frente a una demanda de 3,070 MW, lo que implicó desde temprano 1,179 MW de déficit.

Para el mediodía se calcula una afectación de 900 MW, pero las previsiones más alarmantes corresponden al horario nocturno: 1,710 MW de déficit si se mantiene la tendencia actual.

Un sistema en ruinas: averías, mantenimientos y falta de combustible

El panorama eléctrico que describe la propia UNE confirma el colapso del sistema: la unidad 2 de la termoeléctrica Felton está fuera de servicio por avería, mientras que tres bloques de las CTE Santa Cruz y la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, permanecen detenidas por mantenimiento, lo que reduce todavía más la capacidad de generación.

A ello se suman las limitaciones técnicas que mantienen inactivos 484 MW y la crisis de abastecimiento de combustible y lubricantes, que deja 530 MW adicionales fuera de operación.

En conjunto, estos factores revelan un escenario donde no solo fallan los equipos por su antigüedad y deterioro, sino también la gestión gubernamental para garantizar los insumos básicos que permitan sostener mínimamente la generación eléctrica.

La Habana también colapsa

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital vivió apagones de casi 12 horas consecutivas, desde las 3:49 pm de ayer hasta las 3:00 am de este jueves.

En ese tiempo la afectación máxima llegó a 119 MW a las 8:50 pm.

Aunque algunos bloques de interrupciones planificados no se aplicaron, el servicio dependió por completo de las órdenes del SEN, lo que demuestra que ni siquiera la ciudad más priorizada del país escapa del descalabro eléctrico.

Energías renovables: un aporte mínimo frente a la crisis

El reporte de la UNE destacó que los 31 parques solares fotovoltaicos entregaron una máxima potencia de 670 MW al mediodía, produciendo en total 3,011 MWh. Sin embargo, este aporte resulta insuficiente frente a una demanda que supera los 3,600 MW en el pico nocturno.

Un modelo sin salida

Lejos de ser un problema coyuntural, la situación energética en Cuba refleja la desinversión crónica, la obsolescencia del parque termoeléctrico y la dependencia absoluta de combustibles importados.

El gobierno intenta justificar la crisis con reportes técnicos y cifras, pero evita reconocer su responsabilidad en la falta de planificación y en el fracaso de proyectos anunciados como soluciones.

Mientras tanto, la población sufre las consecuencias: cortes prolongados de electricidad, alimentos que se echan a perder, interrupciones en hospitales, paralización del transporte y un clima social cada vez más tenso.

En lugar de una estrategia coherente, la respuesta oficial se limita a publicar partes diarios que confirman lo que los cubanos ya saben de sobra: los apagones no tienen fin a corto plazo y cada jornada será peor que la anterior.

