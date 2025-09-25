Díaz-Canel promete estabilidad en la termoeléctrica Renté antes de fin de año

Díaz-Canel durante su visita a la termoeléctrica Renté en Santiago de Cuba.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró este jueves que la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba, alcanzará condiciones de “estabilidad” antes de que finalice 2025, pese a que la planta se ha convertido en símbolo del deterioro del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Durante una visita a la instalación, el mandatario insistió en la necesidad de garantizar la calidad de los mantenimientos a las unidades 3, 5 y 6, y en “seguir recuperando potencia” para disponer de más electricidad en la etapa de fin de año.

También reconoció el esfuerzo de los trabajadores eléctricos y defendió la estrategia de su gobierno que combina reparaciones con la construcción de nuevos parques solares.

Sin embargo, la promesa de estabilidad contrasta con la realidad reciente de Renté, marcada por apagones, averías y tragedias humanas.

Una planta en crisis permanente

La unidad 5 de Renté salió de servicio el 24 de septiembre por un salidero en la estación de agua, apenas días después de haber reincorporado su generación tras otro fallo en el horno. Esa misma semana, un incendio en los grupos electrógenos de fuel oil movilizó brigadas de bomberos y puso en riesgo la seguridad de las instalaciones auxiliares.

Antes, a finales de agosto, la planta fue escenario de un grave accidente laboral: el joven operador Carlos Rafael López Ibarra, de 33 años, sufrió quemaduras en el 89% de su cuerpo durante el arranque de la unidad 5 y falleció días después en el hospital, en medio de la conmoción de sus compañeros y vecinos.

Los partes oficiales también han confirmado la desconexión repetida de la unidad 3 por fallos técnicos de “bajo vacío”, lo que ha dejado prácticamente sin aporte estable a una de las termoeléctricas más importantes del oriente cubano.

Apagones sin tregua

Mientras Díaz-Canel promete recuperación, la Unión Eléctrica reconoce déficits de generación superiores a los 1,700 megawatts en el horario pico, con afectaciones que se prolongan las 24 horas en varias provincias y apagones que superan las 20 horas diarias.

El regreso intermitente de unidades como Renté 5 apenas logra aliviar momentáneamente la crisis, pero no resuelve lo que especialistas describen como un sistema obsoleto, sin piezas de repuesto y con más de cuatro décadas de explotación.

La visita de Díaz-Canel a Renté intenta transmitir confianza en un sector que carga con el malestar popular y el descrédito del gobierno. Pero la experiencia cotidiana de los cubanos es la de neveras desconectadas, hospitales a oscuras, niños estudiando a la luz de una vela y barrios enteros sin electricidad durante casi todo el día.

Prometer estabilidad desde una termoeléctrica que acumula incendios, averías y muertes laborales no solo resulta difícil de sostener, sino que refuerza la distancia entre la retórica oficial y una población que vive atrapada en la incertidumbre de los apagones.