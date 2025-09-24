Empresario mexicano acusa al gobierno de Sheinbaum de desviar recursos públicos para financiar al régimen cubano

Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum Foto © misiones.cubaminrex.cu

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, criticó duramente al gobierno de México tras revelarse que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de su filial Gasolinas Bienestar, ha exportado miles de barriles de crudo y combustibles a Cuba sin transparentar los pagos recibidos por estas operaciones.

En un mensaje publicado en la red social X, el magnate aseguró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum "se roba el dinero público para apoyar al régimen dictatorial / totalitario cubano".

Además, insinuó que parte de esos recursos podrían terminar financiando al partido oficialista Morena. “Lo que aún no se sabe es cuánto de ese dinero se lo devuelven los cubanos al partido Morena para apoyar a la causa comunista en México. ¡Negocio redondo!”, escribió.

Las declaraciones de Salinas Pliego surgen luego de un reportaje de El Universal que documenta cómo Gasolinas Bienestar se negó a entregar comprobantes de los pagos de Cuba, argumentando que al estar constituida como sociedad mercantil privada no está obligada a someterse a las leyes de transparencia.

Esta postura ha sido cuestionada por organizaciones civiles. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que aunque se trate de una empresa privada, “la razón social recibe o ejerce recursos públicos”, por lo que debe rendir cuentas.

Según datos oficiales, entre julio de 2023 y junio de 2025, Pemex envió entre 19 mil y 23 mil barriles diarios de crudo y combustibles a la isla, con un valor aproximado de 1,300 millones de dólares.

Esta cifra representa el 3,3 % de las exportaciones totales de la petrolera estatal. Sin embargo, la falta de claridad sobre los pagos despierta dudas sobre si Cuba está cubriendo el costo de los envíos o si se trata de un subsidio encubierto.

Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelaron que solo entre mayo y junio de 2025 se enviaron 39 embarques con un valor de 850 millones de dólares, un monto casi equivalente al de los dos años previos juntos.

En algunos documentos aduaneros incluso figura la Secretaría de Relaciones Exteriores como importadora, lo que refuerza las suspicacias sobre la opacidad de las transacciones.

La polémica ha generado debate en redes sociales, donde el mensaje de Salinas Pliego acumula miles de reacciones. Mientras algunos usuarios lo respaldan, otros lo acusan de politizar un tema complejo en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba y de las presiones financieras que enfrenta Pemex, cuya deuda supera los 100,000 millones de dólares.

Lo cierto es que la estrecha cooperación energética entre México y Cuba se mantiene pese a las críticas de organizaciones civiles, la oposición política y las advertencias de Estados Unidos, que en 2023 llegó a cancelar un préstamo de 800 millones de dólares a Pemex tras detectar envíos de combustible a la isla.