Díaz-Canel vuelve a culpar a EE.UU. por la falta de mantenimiento en la Termoeléctrica Guiteras

Miguel Díaz-Canel insistió este jueves en responsabilizar al embargo de Estados Unidos por los prolongados apagones que sufren millones de cubanos, al compartir en Facebook un video del director de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, Rubén Campos, quien aseguró que la planta “es la industria de Cuba más afectada por el recrudecimiento del bloqueo”.

El gobernante acompañó la grabación con un mensaje donde afirmó que la explicación era “sencilla, concreta y gráfica” sobre la dura cotidianidad de los trabajadores de la Guiteras, en un intento de vincular directamente la crisis eléctrica con las sanciones de Washington. “Si alguna vez te has preguntado qué tiene que ver el bloqueo con los apagones, aquí está la respuesta”, escribió.

“No exagero nada”

En el video, Campos relató que la situación cambió drásticamente en 2015, cuando la transnacional estadounidense General Electric adquirió la firma francesa Alstom, encargada originalmente de fabricar y mantener la planta. Según explicó, la salida de Alstom del esquema de financiamiento y suministros dejó a la Guiteras sin respaldo para piezas críticas.

El directivo expuso ejemplos concretos: bombas y válvulas devueltas desde Jamaica a Francia por contener piezas de origen estadounidense, reguladores de velocidad valorados en un millón de dólares que no se entregaron pese a estar pagados, y especialistas extranjeros que cancelaron su viaje a Cuba a última hora por presiones.

“Usted puede tener dinero, pero si no tiene banco con que trabajar es como si no lo tuviera. Es muy difícil. Hay una vigilancia constante del imperio con relación a nosotros”, denunció. “Esa es la realidad del bloqueo y créanme que no exagero absolutamente nada”.

El discurso oficial se repite

Las palabras de Campos y la publicación de Díaz-Canel se suman a una larga cadena de justificaciones oficiales. En mayo, el viceministro de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, afirmó en la Mesa Redonda que “los apagones son consecuencia del criminal bloqueo norteamericano, no es muela”.

El director de la Unión Eléctrica reconoció en ese mismo espacio que la situación del sistema era “grave” y que no podían rotar los circuitos por la magnitud del déficit.

Más recientemente, Díaz-Canel pidió “perfeccionar la programación eléctrica” para repartir los apagones de forma más equitativa, al admitir que hay provincias que acumulan más de 25 horas consecutivas sin corriente, mientras otras sufren menos cortes.

