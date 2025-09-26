Díaz-Canel vuelve a culpar a EE.UU. por la falta de mantenimiento en la Termoeléctrica Guiteras

Miguel Díaz-Canel insistió este jueves en responsabilizar al embargo de Estados Unidos por los prolongados apagones que sufren millones de cubanos, al compartir en Facebook un video del director de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, Rubén Campos, quien aseguró que la planta “es la industria de Cuba más afectada por el recrudecimiento del bloqueo”.
El gobernante acompañó la grabación con un mensaje donde afirmó que la explicación era “sencilla, concreta y gráfica” sobre la dura cotidianidad de los trabajadores de la Guiteras, en un intento de vincular directamente la crisis eléctrica con las sanciones de Washington. “Si alguna vez te has preguntado qué tiene que ver el bloqueo con los apagones, aquí está la respuesta”, escribió.
“No exagero nada”
En el video, Campos relató que la situación cambió drásticamente en 2015, cuando la transnacional estadounidense General Electric adquirió la firma francesa Alstom, encargada originalmente de fabricar y mantener la planta. Según explicó, la salida de Alstom del esquema de financiamiento y suministros dejó a la Guiteras sin respaldo para piezas críticas.
El directivo expuso ejemplos concretos: bombas y válvulas devueltas desde Jamaica a Francia por contener piezas de origen estadounidense, reguladores de velocidad valorados en un millón de dólares que no se entregaron pese a estar pagados, y especialistas extranjeros que cancelaron su viaje a Cuba a última hora por presiones.
“Usted puede tener dinero, pero si no tiene banco con que trabajar es como si no lo tuviera. Es muy difícil. Hay una vigilancia constante del imperio con relación a nosotros”, denunció. “Esa es la realidad del bloqueo y créanme que no exagero absolutamente nada”.
El discurso oficial se repite
Las palabras de Campos y la publicación de Díaz-Canel se suman a una larga cadena de justificaciones oficiales. En mayo, el viceministro de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, afirmó en la Mesa Redonda que “los apagones son consecuencia del criminal bloqueo norteamericano, no es muela”.
El director de la Unión Eléctrica reconoció en ese mismo espacio que la situación del sistema era “grave” y que no podían rotar los circuitos por la magnitud del déficit.
Más recientemente, Díaz-Canel pidió “perfeccionar la programación eléctrica” para repartir los apagones de forma más equitativa, al admitir que hay provincias que acumulan más de 25 horas consecutivas sin corriente, mientras otras sufren menos cortes.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el impacto del embargo
¿Por qué el gobierno cubano culpa al embargo de Estados Unidos por los apagones?
El gobierno cubano argumenta que el embargo de Estados Unidos impide el acceso a repuestos y financiamiento necesarios para el mantenimiento de sus plantas eléctricas, como la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras. La adquisición de General Electric de la empresa francesa Alstom, que originalmente fabricó y mantenía la planta, es citada como un factor que complicó la obtención de piezas críticas debido a las sanciones.
¿Cuáles son las principales causas de la crisis energética en Cuba según fuentes independientes?
Economistas independientes señalan que además del embargo, la crisis energética en Cuba se debe a problemas internos como la corrupción, la falta de inversión y un modelo económico ineficaz. La gestión inadecuada de recursos y la obsolescencia tecnológica de las termoeléctricas también son factores críticos en el deterioro del sistema eléctrico cubano.
¿Qué medidas ha propuesto el gobierno cubano para solucionar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha anunciado planes para invertir en energías renovables y realizar mantenimientos en las plantas termoeléctricas. Sin embargo, estos proyectos carecen de detalles concretos sobre su implementación o financiamiento, lo que genera escepticismo sobre su efectividad en el corto plazo.
¿Cuál es la situación actual de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras?
La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes de Cuba, ha estado enfrentando paradas frecuentes debido a fallas y la falta de mantenimiento adecuado. Se programó un mantenimiento capital de seis meses que podría agravar temporalmente los apagones, aunque se espera que prolongue la vida útil de la planta.
