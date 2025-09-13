Caos en Varadero: Turistas atrapados en elevador viven momentos de pánico

Dos turistas quedaron atrapados durante más de 30 minutos en un elevador del hotel Blau Varadero, en el principal polo turístico de Cuba, y vivieron una situación de pánico que puso en riesgo su seguridad.
El incidente fue denunciado en redes sociales por una de las víctimas, el canadiense Carl Rainville, quien calificó el hecho de “extremadamente peligroso” para él y para su esposa y criticó duramente la falta de preparación del personal del hotel.
Según el testimonio publicado en Facebook, los ascensores del hotel presentaban fallos graves y fue necesaria la intervención improvisada de otros turistas para rescatar a los atrapados, mientras los trabajadores no sabían cómo proceder.
“El técnico no sabía cómo reiniciar el sistema o restablecerlo para que la puerta volviera al nivel correcto. Estar con los pies en el vacío en la décima planta es bastante alto”, aseguró Rainville, señalando que debieron salir entre dos pisos, con riesgo de caer al vacío desde la décima planta.
El afectado relató además que su esposa sufrió una lesión en la espalda durante la evacuación, lo que aumentó el malestar y la indignación por la ausencia de protocolos de seguridad. La interrupción del elevador, aclaró, no se debió a la falta de electricidad.
Lo más leído hoy:
“El gran problema fue la forma en que nos sacaron del ascensor, que era extremadamente peligrosa”, denunció.
La situación ha generado preocupación en redes sociales y entre turistas, que cuestionan los estándares de seguridad en uno de los destinos más visitados de la isla.
"Nos evacuaron después de 30 interminables minutos... Regresé a Quebec para ocuparme de ustedes. Hotel de mierda", concluyó.
Aunque hasta el momento la administración del hotel no ha ofrecido declaraciones oficiales, el caso abre interrogantes sobre la capacitación del personal y el mantenimiento de las instalaciones en un enclave clave para el turismo cubano.
El incidente, descrito como un momento de terror para los visitantes, se suma a otras quejas recientes de viajeros que han puesto en duda la calidad del servicio y las condiciones técnicas en hoteles del balneario más importante del país.
Preguntas frecuentes sobre la seguridad y el mantenimiento en hoteles de Varadero, Cuba
¿Qué problemas de seguridad se han reportado en hoteles de Varadero?
Los problemas de seguridad en hoteles de Varadero incluyen fallos en los ascensores, como el caso donde turistas quedaron atrapados durante más de 30 minutos, y situaciones de agresiones físicas sin una respuesta adecuada por parte del personal de seguridad. Estos incidentes resaltan una preocupante falta de protocolos y preparación del personal en situaciones de emergencia.
¿Cómo afecta la falta de mantenimiento a la experiencia de los turistas en Varadero?
La falta de mantenimiento ha resultado en deterioros visibles de las instalaciones, como grifos que gotean, duchas oxidadas y problemas de higiene en áreas comunes, lo cual afecta negativamente la experiencia de los turistas. Además, la presencia de insectos y comida en mal estado son quejas recurrentes que contribuyen a una imagen negativa de los hoteles incluso de categoría alta.
¿Qué impacto tienen los problemas de infraestructura en el turismo de Cuba?
Los problemas de infraestructura han llevado a un declive en el turismo internacional en Cuba, con un descenso significativo en el número de visitantes y una baja ocupación hotelera. La falta de electricidad, servicios básicos y la mala calidad de las instalaciones han desalentado a los turistas, afectando gravemente la economía del sector turístico del país.
¿Qué medidas deberían tomar los hoteles en Varadero para mejorar la seguridad y el servicio?
Los hoteles en Varadero deben implementar protocolos de seguridad claros y capacitar adecuadamente a su personal para responder a emergencias. Además, es crucial realizar un mantenimiento regular de las instalaciones y mejorar la calidad del servicio para garantizar una experiencia segura y satisfactoria para los turistas, lo que también beneficiaría la imagen del turismo en Cuba.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.