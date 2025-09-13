Caos en Varadero: Turistas atrapados en elevador viven momentos de pánico

Dos turistas quedaron atrapados durante más de 30 minutos en un elevador del hotel Blau Varadero, en el principal polo turístico de Cuba, y vivieron una situación de pánico que puso en riesgo su seguridad.

El incidente fue denunciado en redes sociales por una de las víctimas, el canadiense Carl Rainville, quien calificó el hecho de “extremadamente peligroso” para él y para su esposa y criticó duramente la falta de preparación del personal del hotel.

Según el testimonio publicado en Facebook, los ascensores del hotel presentaban fallos graves y fue necesaria la intervención improvisada de otros turistas para rescatar a los atrapados, mientras los trabajadores no sabían cómo proceder.

Captura de Facebook

“El técnico no sabía cómo reiniciar el sistema o restablecerlo para que la puerta volviera al nivel correcto. Estar con los pies en el vacío en la décima planta es bastante alto”, aseguró Rainville, señalando que debieron salir entre dos pisos, con riesgo de caer al vacío desde la décima planta.

El afectado relató además que su esposa sufrió una lesión en la espalda durante la evacuación, lo que aumentó el malestar y la indignación por la ausencia de protocolos de seguridad. La interrupción del elevador, aclaró, no se debió a la falta de electricidad.

“El gran problema fue la forma en que nos sacaron del ascensor, que era extremadamente peligrosa”, denunció.

La situación ha generado preocupación en redes sociales y entre turistas, que cuestionan los estándares de seguridad en uno de los destinos más visitados de la isla.

"Nos evacuaron después de 30 interminables minutos... Regresé a Quebec para ocuparme de ustedes. Hotel de mierda", concluyó.

Aunque hasta el momento la administración del hotel no ha ofrecido declaraciones oficiales, el caso abre interrogantes sobre la capacitación del personal y el mantenimiento de las instalaciones en un enclave clave para el turismo cubano.

El incidente, descrito como un momento de terror para los visitantes, se suma a otras quejas recientes de viajeros que han puesto en duda la calidad del servicio y las condiciones técnicas en hoteles del balneario más importante del país.

