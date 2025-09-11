En pleno apagón general arranca por todo lo alto el Varadero Gourmet 2025

Vídeos relacionados:
Mientras millones de cubanos estaban a oscuras por un apagón general tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el gobierno cubano inauguró con pompa el XV Festival Internacional Varadero Gourmet 2025.
El evento gastronómico se celebra en el Centro de Convenciones Plaza América, en el balneario de Varadero, y arrancó con una puesta en escena que contrasta con la realidad que enfrenta el resto del país.
La inauguración oficial fue presidida por el director general de la cadena extrahotelera Palmares, Lázaro Darién Casabella, y el viceministro de Turismo, Adalberto Venero, quienes elogiaron a los trabajadores del sector y destacaron las “oportunidades de intercambio profesional” del evento, sin mencionar la grave crisis energética que afecta a toda la isla.
Una fiesta gourmet en un país sin corriente
El festival se extenderá hasta el 13 de septiembre bajo el lema “Sabores sin fronteras. La magia de la cocina fusión con alma cubana”. El programa está cargado de catas de vinos, rones y cafés cubanos, talleres, conferencias y degustaciones de alto nivel.
Participan chefs de renombre, sommeliers, empresarios del sector y productores locales, en un despliegue que incluye hasta un Taller Internacional de Franquicias. La población no tiene acceso a ese “festín de sabores” al que alude la prensa oficialista.
El festival transcurre mientras los trabajadores y el pueblo cubano lidian con jornadas interminables sin electricidad, sin refrigeración para conservar los pocos alimentos que tienen y sin acceso a servicios básicos.
Apagón general y silencio oficial
La caída total del sistema eléctrico nacional ocurrió el 10 de septiembre a las 9:14 de la mañana, tras la salida inesperada de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en Matanzas.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó que se trató del segundo apagón nacional en lo que va de año, reflejo de una crisis estructural y de un sistema energético al borde del colapso.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, pidió confianza a la población y aseguró que “se está haciendo todo lo posible y lo imposible” para restablecer el servicio. Sin embargo, no ofreció un cronograma ni detalles técnicos del alcance del daño.
Una burbuja para privilegiados
Mientras Cuba se enfrenta a una de las crisis energéticas más agudas de los últimos años, el festival en Varadero representa otra vez esa burbuja de privilegio sostenida por una élite vinculada al sector turístico estatal.
La contradicción entre la retórica oficial sobre “resistencia” y la ostentación de este tipo de eventos resulta cada vez más difícil de justificar ante una población agotada por la precariedad.
En este contexto, el Varadero Gourmet 2025 no solo evidencia la desconexión del régimen con la realidad cotidiana de los cubanos, sino que también desnuda las prioridades del gobierno: preservar la imagen internacional del destino turístico, mientras los hogares del país sobreviven en penumbras.
La apuesta por la “cocina fusión con alma cubana” contrasta con la escasez de alimentos básicos en los mercados, la falta de electricidad para cocinar en los hogares, y el deterioro de la infraestructura nacional.
La gastronomía gourmet se convierte así en un espectáculo vacío para un país que no tiene con qué llenar sus ollas. El festival puede dejar buenas impresiones a los asistentes y generar titulares en los medios oficialistas, pero para la mayoría de los cubanos, solo deja un sabor amargo.
