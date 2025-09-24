Entre lágrimas, Ariel Ramos dedica canción a su abuela Martha: "Quisiera que me dures para siempre"

El joven cubano Ariel Ramos ha conmovido a sus seguidores con una emotiva canción dedicada a Martha, a quien llama con cariño su “abuela”, pese a no tener lazos de sangre.

Con versos como “Abuela mía, que me dures por siempre”, el artista compartió su interpretación entre lágrimas, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Martha, quien reside en Cuba, se ha convertido en un símbolo de ternura para los seguidores de Ariel, que actualmente vive en Estados Unidos. En entrevista con el periodista Mario J. Pentón, el joven explicó que conoció a la anciana hace casi cuatro años, cuando él y su pareja alquilaron una vivienda de su propiedad en la isla.

Aunque aclaró que Martha no es su abuela biológica, Ariel aseguró que la quiere como si lo fuera y que seguirá ocupando un lugar fundamental en su vida.

Ese vínculo se hizo evidente en su reciente despedida, donde ambos rompieron en llanto, demostrando que el afecto que los une trasciende cualquier distancia o lazo familiar.

La canción, compartida en redes sociales, ha emocionado a miles de usuarios, consolidando a Martha como “la abuela más viral de Cuba” y confirmando que las relaciones humanas basadas en el cariño y la gratitud no conocen de barreras.

