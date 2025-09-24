Entre lágrimas, Ariel Ramos dedica canción a su abuela Martha: "Quisiera que me dures para siempre"

El joven cubano Ariel Ramos ha conmovido a sus seguidores con una emotiva canción dedicada a Martha, a quien llama con cariño su “abuela”, pese a no tener lazos de sangre.
Con versos como “Abuela mía, que me dures por siempre”, el artista compartió su interpretación entre lágrimas, desatando una ola de reacciones en redes sociales.
Martha, quien reside en Cuba, se ha convertido en un símbolo de ternura para los seguidores de Ariel, que actualmente vive en Estados Unidos. En entrevista con el periodista Mario J. Pentón, el joven explicó que conoció a la anciana hace casi cuatro años, cuando él y su pareja alquilaron una vivienda de su propiedad en la isla.
Aunque aclaró que Martha no es su abuela biológica, Ariel aseguró que la quiere como si lo fuera y que seguirá ocupando un lugar fundamental en su vida.
Ese vínculo se hizo evidente en su reciente despedida, donde ambos rompieron en llanto, demostrando que el afecto que los une trasciende cualquier distancia o lazo familiar.
La canción, compartida en redes sociales, ha emocionado a miles de usuarios, consolidando a Martha como “la abuela más viral de Cuba” y confirmando que las relaciones humanas basadas en el cariño y la gratitud no conocen de barreras.
Preguntas frecuentes sobre Ariel Ramos y su emotivo homenaje a su abuela Martha
¿Quién es Ariel Ramos y por qué su canción dedicada a Martha ha conmovido tanto?
Ariel Ramos es un joven cubano residente en Estados Unidos que ha dedicado una emotiva canción a Martha, a quien considera su abuela aunque no tengan lazos de sangre. La canción "Abuela mía, que me dures por siempre" ha tocado el corazón de sus seguidores en redes sociales, consolidando a Martha como “la abuela más viral de Cuba”.
¿Cuál es la relación entre Ariel Ramos y Martha?
Ariel Ramos conoció a Martha hace casi cuatro años cuando alquiló una vivienda de su propiedad en Cuba. Aunque no tienen relación sanguínea, Ariel la considera su abuela y la aprecia profundamente, manteniendo un fuerte vínculo emocional que ha sido evidente en su reciente despedida.
¿Qué impacto ha tenido la canción de Ariel Ramos en las redes sociales?
La canción dedicada a Martha ha generado una ola de reacciones en redes sociales, emocionando a miles de usuarios y destacando la importancia de las relaciones humanas basadas en el cariño y la gratitud. Este gesto ha consolidado a Martha como un símbolo de ternura y ha resonado en la comunidad cubana y más allá.
¿Cómo se compara la historia de Ariel Ramos con otros relatos de abuelos y nietos en Cuba?
La historia de Ariel y Martha refleja una tendencia común en la comunidad cubana, donde los lazos familiares y emocionales trascienden la distancia y los lazos sanguíneos. Otros relatos similares incluyen emotivos reencuentros entre abuelos y nietos separados por la emigración, que también han conmovido a las redes sociales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.