Cubana en EE.UU. muestra cómo hacer un flan rápido en el microondas

La abuela cubana María Rodríguez, conocida en TikTok como @mary_pradera, está revolucionando las redes sociales con su receta casera de flan al microondas, una delicia que conquista por su sabor y facilidad.

En su video, María comparte una receta práctica ideal para quienes no tienen horno convencional. Solo necesitas cinco huevos, una lata de leche condensada, una de leche evaporada y una cucharada de vainilla. Todos los ingredientes se mezclan bien y se vierten en un molde apto para microondas.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores es su toque especial: en lugar de usar caramelo tradicional, María forra el fondo del molde con dulce de leche, logrando un sabor más cremoso y diferente que ha encantado a miles.

La cocción se realiza durante 10 minutos a máxima potencia, con pausas cada dos minutos para evitar que la mezcla hierva y se desborde. El resultado: un flan suave, aromático y listo en tiempo récord.

Esta receta, que mezcla tradición y practicidad, ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios agradecidos por una opción fácil, económica y sabrosa.

¿Te animas a preparar la receta de María? Mira el video y sorprende a tu familia con este flan exprés.