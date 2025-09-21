Cubana en EE.UU. muestra cómo hacer un flan rápido en el microondas

María Rodríguez, abuela cubana, triunfa en TikTok con su receta de flan al microondas. Usa dulce de leche en lugar de caramelo, logrando un sabor único. La cocción en 10 minutos es ideal para quienes buscan practicidad.

Domingo, 21 Septiembre, 2025 - 12:03

Flan en microondas Foto © TikTok @mary_pradera (imagen recreada con IA para portada)

La abuela cubana María Rodríguez, conocida en TikTok como @mary_pradera, está revolucionando las redes sociales con su receta casera de flan al microondas, una delicia que conquista por su sabor y facilidad.

En su video, María comparte una receta práctica ideal para quienes no tienen horno convencional. Solo necesitas cinco huevos, una lata de leche condensada, una de leche evaporada y una cucharada de vainilla. Todos los ingredientes se mezclan bien y se vierten en un molde apto para microondas.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores es su toque especial: en lugar de usar caramelo tradicional, María forra el fondo del molde con dulce de leche, logrando un sabor más cremoso y diferente que ha encantado a miles.

La cocción se realiza durante 10 minutos a máxima potencia, con pausas cada dos minutos para evitar que la mezcla hierva y se desborde. El resultado: un flan suave, aromático y listo en tiempo récord.

Esta receta, que mezcla tradición y practicidad, ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios agradecidos por una opción fácil, económica y sabrosa.

¿Te animas a preparar la receta de María? Mira el video y sorprende a tu familia con este flan exprés.

