Régimen cubano defiende sus misiones médicas y ciudadanos responden: “Ayuden primero a su pueblo”

El régimen cubano reafirmó este martes ante la ONU su compromiso con la llamada cooperación médica internacional, a pesar del colapso interno del sistema de salud en la isla que afecta a millones de cubanos a diario.

Durante su intervención en una sesión del organismo internacional, Yuri Gala, encargado de Negocios de la Misión de Cuba ante la ONU, destacó que más de 605 000 colaboradores de salud han sido enviados a 165 países en las últimas décadas. Según Gala, estas misiones representan un "ejemplo genuino de solidaridad y humanismo".

El diplomático también arremetió contra Estados Unidos, responsabilizando al embargo y a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo de "afectar gravemente el derecho a la salud" de los cubanos.

Sin embargo, la narrativa oficial fue duramente cuestionada por cientos de ciudadanos en redes sociales, particularmente en una publicación del medio estatal Cubadebate en Facebook, donde abundaron los comentarios críticos sobre el contraste entre el discurso propagandístico y la realidad en la isla.

“Qué tristeza da este tipo de noticias cuando estamos sufriendo los cubanos de abajo tantos problemas y dificultades con la salud llamada ‘pública’... Medicinas carísimas dentro de los hospitales, escasos médicos y condiciones pésimas”, comentó un usuario.

Otros usuarios denunciaron la falta de especialistas en los hospitales y la necesidad de “alinear todos los planetas” para obtener una consulta médica en Cuba. “Y por qué no nos ayudamos nosotros mismos, casi no hay especialistas en los hospitales”, escribió otro usuario indignado.

Las críticas también apuntaron directamente al carácter político y económico de las misiones médicas. “La cooperación médica internacional solo persigue fines políticos y la búsqueda de divisas. La salud cubana está en emergencia”, afirmó un internauta, reflejando el sentir generalizado de una ciudadanía agotada por la precariedad del sistema sanitario.

Muchos señalaron que los recursos generados por estas misiones no se traducen en mejoras para los médicos cubanos ni para el pueblo. “Cobran millones por esa ayuda, millones que el pueblo ni los médicos ven. El sistema de salud cubano está destruido”, comentó un usuario, que denunció que el dinero va a parar a los bolsillos de la cúpula gobernante.

En medio de una de las crisis sanitarias más profundas que ha vivido Cuba en décadas, los ciudadanos reclaman menos propaganda y más soluciones concretas. “Auxilien al pueblo con médicos en todos los consultorios, medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, corazón, antibióticos, insumos médicos...”, exigió otro de los comentarios más respaldados.

La respuesta popular dejó en evidencia una vez más la desconexión entre el discurso oficial del régimen y las necesidades reales de la población, que sufre el deterioro progresivo de un sistema de salud que alguna vez fue uno de los pilares de legitimidad del modelo cubano.