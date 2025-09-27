Cubana cuenta la deportación de su esposo después de 23 años en Estados Unidos

Una usuaria cubana en TikTok identificada como yanisleidis27, narró indignada la deportación de su esposo tras más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, sin tener antecedentes criminales.

La afectada aseguró que el matrimonio vivió "tres meses de terror e incertidumbre" en un proceso que refleja lo que están pasando muchos inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mujer reveló que su esposo fue finalmente deportado a México, luego de pasar por centros de detención sin condiciones mínimas de dignidad, y donde el hombre, quien padece varias enfermedades crónicas, no tuvo acceso a los medicamentos que ella misma le llevó.

Decisiones que condenaron a una vida en limbo

Yanisleidis explicó que su esposo vivió 23 años en Estados Unidos con una orden de deportación final. Llegó al país en balsa y poco después, sin tener la residencia, volvió a Cuba a buscar a sus hijas, pero fue interceptado por las autoridades, procesado y condenado a 25 años de prisión.

A los cinco años, en un pase penitenciario, se lanzó otra vez al mar, pero fue de nuevo detenido, esta vez por un Guardacostas norteamericano. Para no ser devuelto a Cuba se presentó falsamente como "lanchero". Y aunque la justicia federal comprobó que no lo era y lo exoneró del caso, un juez de inmigración ya había firmado la deportación definitiva, un fallo que nunca se revirtió.

Durante estas dos décadas, el hombre residió con permisos de trabajo, seguro social y licencia de conducción renovada año tras año, al igual que miles de cubanos con orden de deportación.

En los últimos meses, la pareja, consciente del endurecimiento de redadas y deportaciones, había iniciado gestiones para abandonar el país por sus propios medios antes de ser arrestado.

El arresto violento y la separación familiar

La detención ocurrió el pasado 6 de junio, cuando ocho agentes de ICE llegaron a su vivienda en Houston, Texas. Yanisleidis denunció que el arresto fue "extremadamente violento", pese a que su esposo no representaba amenaza alguna.

Durante el proceso, la mujer buscó representación legal, pero según dijo, muchos abogados aprovechan la desesperación de los migrantes para estafar con falsas promesas. Ella misma pagó grandes sumas sin recibir la asistencia esperada.

La decisión de aceptar la deportación

Después de su ingreso en el centro de detención, las autoridades informaron al cubano que Cuba no aceptaba su retorno, por lo que se le ofrecía México como destino alternativo.

El hombre aceptó de inmediato, prefiriendo salir de prisión antes que permanecer indefinidamente en esas condiciones.

Pero a pesar de su aceptación inmediata a salir del país, ICE lo mantuvo retenido tres meses, algo que ni él ni su esposa entendieron.

"Quizás algunos no entiendan por qué me siento aliviada, incluso feliz, de que lo hayan deportado. Pero en esos centros de ICE la vida de los detenidos corre peligro. Es mejor que esté fuera que dentro", dijo la mujer.

Denuncia a un sistema opaco y deshumanizado

En su testimonio, la cubana insiste en que la situación que vivió no es un caso aislado.

Detalló que ICE traslada a los detenidos de un centro a otro sin avisar a las familias, que el sistema de localización no funciona y que en la práctica se les trata como "si fueran objetos".

Además, criticó duramente la falta de transparencia y la indiferencia hacia la salud de los migrantes.

Tras más de 23 años construyendo su vida en Estados Unidos, su esposo ahora se encuentra en México, aunque ella asegura que pronto estarán juntos de nuevo.

Mientras, afirma que seguirá usando sus redes sociales para visibilizar lo que llamó "el martirio de miles de familias en situación similar".

