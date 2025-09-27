La Dura celebra el cumpleaños de alguien muy especial en su vida: "Eres mi otra mitad"

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Dilliamne Jouve, conocida en redes sociales como La Dura, compartió un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños de una de las personas más importantes en su vida: su hermana.

A través de sus historias de Instagram, La Dura publicó un collage de fotos donde aparece en distintos momentos junto a su hermana, quien también es su confidente y mano derecha en lo profesional.

En el mensaje, lleno de cariño y gratitud, le expresó: “Feliz cumpleaños a la mejor hermana que mami y papi me pudieron regalar. Eres mi otra mitad, mi consejera, mi mejor amiga… y la mejor manager que cualquiera pudiera tener”.

Captura Instagram / La Dura

La influencer no escatimó palabras para agradecerle por estar siempre a su lado, por comprenderla sin necesidad de hablar y por acompañarla en cada paso de su camino.

“Te amo con todo mi corazón, hermana. Que este nuevo año te traiga todo lo que mereces y más”, agregó.

La dedicatoria, acompañada de fotos familiares, momentos compartidos en la rutina diaria, revela la cercanía entre ambas, más allá del vínculo familiar. La publicación fue musicalizada con el tema "Hermanita" del grupo Aventura, añadiendo un toque aún más sentimental al homenaje.

Además de nombres muy similares, pues la hermana de La Dura se llama Diliam, las dos comparte una gran belleza que conquista siempre en redes.

