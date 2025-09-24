La hija de Jacob Forever y La Dura ha dado sus primeros pasos como influencer y modelo juvenil, y lo ha hecho a lo grande: hablando en inglés, luciendo un conjunto de la marca Nova Kids x Fashion Nova, y desatando una ola de reacciones en redes sociales por su carisma y estilo.

La pequeña, identificada en Instagram como @saishajacob, compartió un video tipo outfit check donde muestra su look compuesto por un top blanco y jeans con detalles en cuadros escoceses, mientras se expresa con soltura en inglés, dejando claro que el talento y la presencia escénica corren por sus venas.

“Mi influencer favorita y ya firmada con @fashionnova @novakids. Felicidades, mi amor. Te amo mucho. Artista desde chiquita, tienes a quién salir”, escribió su padre, Jacob Forever, visiblemente emocionado por este nuevo logro de su hija, quien a tan corta edad ya comienza a destacar por su seguridad y elegancia.

El video ha acumulado miles de visualizaciones y decenas de comentarios que celebran el desparpajo de la niña. Frases como “La mini versión de su mami”, “La Durita viene duraaaa” o “Por favor, nos dio actitud, clase, seguridad y un brillo espectacular... ¡cuánto glamour!” son solo algunas de las reacciones de sus seguidores.

Pero los elogios no quedaron ahí. Sus fans no escatimaron en halagos: “Toda una influencer. Lo lleva en la sangre”, “El talento viene en la sangre, definitivamente. ¡Qué hermosura!”, “La dura en versión pequeña. ¡Qué orgullo ver a la bebé seguir los pasos de su madre!”, “¡Qué bien domina el inglés! Hermosísima, bendiciones”, “Preciosa, qué arte” o “Hija de gata… ¡bella preciosa!”.

“Sé que serás mi estrella favorita”, comentó su madre, Diliamne Jouve, orgullosa de su hija, quien parece estar siguiendo sus pasos en el mundo del entretenimiento digital.

Con esta colaboración, la pequeña entra oficialmente en el mundo de la moda infantil y el contenido digital, dejando claro que podría heredar el camino artístico de sus famosos padres. Y si algo quedó demostrado en su debut como influencer es que, como dicen muchos en redes: la mini Durita llegó para brillar.

