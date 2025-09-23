La Dura se sincera con sus seguidores y confiesa cómo lleva la separación de Jacob Forever

Vídeos relacionados:

Diliamne Jouve, conocida como La Dura, ha decidido romper el silencio y abrir su corazón ante los miles de seguidores que la han acompañado en este proceso de separación del reguetonero Jacob Forever, tras más de una década de relación.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, la influencer cubana respondió con total sinceridad a las preguntas que le dejaron sus fans, quienes han mostrado un constante interés y apoyo tras la ruptura.

“Dili, ¿cómo llevas los comentarios negativos con lo de la separación y desearte que sigas brillando dura?”, le escribió una usuaria.

La Dura respondió: “Siempre digo que lo negativo solo tiene poder si tú se lo das... Por mi parte prefiero enfocarme en mi comunidad hermosa, con toda la gente linda que siempre me apoya y me manda buena energía. Lo demás... que pase de largo”.

Captura Instagram / La Dura

En otra historia, un seguidor le comentó: “Dili, eres un ejemplo de mujer fuerte, capaz de salir adelante aunque la vida le ponga mil piedras en el camino, pero nos podrías hablar de cómo te has sentido después de esta separación de 12 años de relación”.

Lo más leído hoy:

La respuesta de La Dura fue tan honesta como reflexiva: “Para mí, la única forma de terminar una relación de tantos años sin cargar con dolor es cerrando ese capítulo con el mismo amor, respeto y gratitud con el que un día lo comenzaste. Porque así lo vivido siempre quedará limpio y en paz”.

Captura Instagram / La Dura

Además, ante la pregunta sobre si planea cambiar su nombre de usuario en Instagram, una inquietud que ha surgido tras el fin de su relación con el artista, La Dura fue clara: “Realmente no es algo que me molesta, ni tampoco algo que aunque quisiera puedo hacerlo en el momento por las políticas de Instagram”.

En la historia se ve que Instagram ha puesto en revisión su solicitud de cambio de nombre, debido a que su cuenta alcanza a muchas personas, y el sistema debe aprobar dicha modificación antes de hacerse efectiva.

Captura Instagram / La Dura

Con estas declaraciones, La Dura demuestra que, más allá de la separación, está enfocada en el crecimiento personal, el bienestar emocional y el apoyo de su comunidad, mostrando una vez más la fortaleza con la que se ha ganado el cariño de miles de seguidores dentro y fuera de Cuba.

A pesar del fin de su relación sentimental, Diliamne y Jacob Forever se han mostrado muy unidos en la crianza y bienestar de su hija Saisha, priorizando su felicidad por encima de cualquier diferencia personal. Ambos han compartido momentos familiares que evidencian una relación cordial y madura, centrada en el amor a su pequeña.

Preguntas frecuentes sobre la separación de La Dura y Jacob Forever